實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 04/29 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4583 台灣精銳 05/03 初上市 04/26-04/28 1403 200.00 200.00 兆豐 01 04/29 117741 6806 森崴能源 05/05 上市增資 04/28-05/03 4250 88.00 88.00 福邦 01 05/04 63905 6799 來頡 05/06 初上市 04/29-05/04 1023 139.00 139.00 元大 01 05/05 5227 立凱-KY 05/10 第一現增 05/04-05/06 850 60.00 60.00 康和 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。