加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/04/19）

野村腳勤觀點：

中國封城的傷害應屬短期，先進製程仍有需求支撐

台商在中國長三角地區的投資金額，佔中國投資總額將近一半，隨著沿海地區實施封城，眾多產業受到影響，尤其半導體產業首當其衝，包括工廠停工及出口受限，都影響了生產端的產能，預估整個第二季企業獲利都會受到影響而有所下滑。不過儘管生產端受挫，但需求端來看仍是供不應求，包含伺服器、高速運算等趨勢受封城影響相對較小，未來 2-3 年先進製程需求持續滿載，預期先進製程在需求強勁之下仍相對有撐。而考量目前中國官方施政方針仍是以「穩經濟」為主，有鑑於經濟下行壓力仍大，官方已陸續釋出寬鬆貨幣政策，防疫政策方面應也不至於長期實施高強度的封城措施，研判封城後續將逐步放寬，對供應鏈及台廠獲利的影響應屬短期。

大盤利多因素：

（一）美財報表現佳：截至 4/19，標普 500 成分股中 49 家企業公布 Q1 財報，近 8 成企業獲利優於預期。

（二）民間消費潛力大：美國超額儲蓄金額仍高，個人消費總支出超過疫情前水準，有助於支撐經濟持成長。

（三）台灣經濟成長穩定：中經院上修全年經濟成長率至 3.96%，高於去年 12 月預估的 3.67%。

大盤利空因素：

（一）通膨居高不下：美國 3 月 CPI 年增 8.5%，創 40 年新高，略高於市場預期的 8.4%。

（二）聯準會鷹派升息：聯準會 3 月會議記錄更向鷹派前進，市場預期全年升息 9-10 碼，高於年初預期。

市場總提前反應利空，股市或已接近底部

不管是俄烏戰爭延燒、中國疫情復燃、高通膨延續、5 月聯準會升息……，近期有太多利空壟罩在金融市場的上空，投資人的信心已盪到谷底。然而俗話說「黎明前的黑暗最黑」，這麼多的利空同時發生，似乎很難再找到更糟的理由了。實際上市場也已反映了最差的情況，包括美債殖利率瘋狂彈升，殖利率曲線在升息後一個月內便出現倒掛，但經濟真有這麼差嗎？也許更可能是市場提前反應罷了。股市同樣如此，台股評價面現已修正至近 5 年低點，更多的是反應外部風險導致企業獲利衰退，但從全年角度來看，台灣企業獲利仍維持正成長，絕對值也是持續上修。這也就是說，若第二季或第三季利空消退，不論是通膨下滑、聯準會鴿派升息、中國放寬封城… 等，市場不再過於擔憂，加上企業獲利能夠比目前市場的預期好轉，股市很可能就會底部反轉，4 月反而是逢低布局很好的機會。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/03/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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