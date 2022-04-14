4月份靜待市場利空消化 全年應「微笑」看待台股

加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/04/12

野村腳勤觀點：

看懂產業趨勢，台股仍將是百花齊放

2022 年是個震盪的一年，不僅是疫情持續影響生活，各產業面臨巨大的挑戰，股票市場也出現不小的跌幅，不過台股其實是基本面很強大的市場，歷史上即便金融海嘯時期，仍有上百家企業出現 EPS 成長，全年有近 50 家企業股價為正報酬。同樣的，今年我們仍認為台股基本面也不差，隨著科技不斷創新，長期科技趨勢上持續看好晶圓代工、IC 設計、HPC、伺服器、散熱、電動車等相關供應鏈，而產業供需持續吃緊，ABF、矽晶圓缺料造成的漲價效應可望延續。除此之外，傳產當中也有許多受惠實體經濟回溫與美國基建政策看好的產業，包括自行車、製鞋、成衣、鋼鐵、汽車零組件等相關類股。就算在今年這樣的環境下，只要堅持對的產業趨勢，仍可望繳出不錯的表現。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）製造業持續復甦：美國 3 月製造業 PMI 報 57.1，連續 22 個月維持擴張區間，顯示終端需求仍強勁。

（二）民間消費潛力大：美國超額儲蓄金額仍高，個人消費總支出超過疫情前水準，有助於支撐經濟持成長。

（三）半導體產能吃緊台廠受惠：晶圓代工、載板等產能吃緊，台灣供應鏈在地化趨勢成形，生產端需求不減。

大盤利空因素：

（一）聯準會政策變數大：聯準會 3 月會議記錄更向鷹派前進，市場預期全年升息 9-10 碼，高於年初預期。

（二）俄烏戰爭影響經濟成長：戰爭衝擊原物料相關供應鏈，帶動企業成本上升，恐削減全球 GDP 增長率。

四月份靜待市場利空消化，全年應「微笑」看待台股

由於烏俄戰爭爆發，雙方談判未見曙光，除了西方國家針對俄羅斯金融與經濟制裁進而推升高通膨疑慮之外，也使歐洲甚至全球經濟成長不確定性大幅上升。3 月份美國雖僅升息一碼，惟後續公布的會議記錄中，在縮表時程金額與升息幅度力道上更趨鷹派。另外近期中國疫情升溫與「動態清零」總方針，也將干擾全球供應鏈的穩定。整體而言，受短期不確定性因素影響，金融市場將更加震盪。不過中長期而言，全球經濟仍邁向復甦，全球半導體供應鏈依舊緊俏，台灣相關供應鏈也將受惠，惟市場必須先消化眾多利空之後，才有望持續上攻。若拉長至全年的角度來看，台股企業獲利仍持續上修，基本面堅強，只要不確定性因素消除，股價就將重回基本面表現，整年大盤可能呈現「微笑曲線」，建議投資人仍應正向看待，靜待利空消化市場反轉的時候。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/03/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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