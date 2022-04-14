〈商品報價〉運價回神 BDI漲1.6%至一周高點

需求看升使散裝運價全線上漲，帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (13 日) 攀抵一周一來高點，上漲 33 點至 2068 點，漲幅 1.62%。

船舶經紀人 Intermodal 表示，由於俄烏衝突導致烏克蘭生鐵出口完全停擺，迫使許多美國鋼鐵廠轉向巴西等國採購生鐵，帶動出口運輸需求，加上港口封鎖限制，皆有助提振散裝市場。

海岬型船運價指數 (BCI) 小幅反彈 3 點，或 0.22% 至 1371 點；平均日租金增加 22 美元至 11370 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 106 點，或 3.7% 至 2968 點；平均日租金增加 948 美元至 26711 美元。路透社報導，儘管供應中斷，但埃及本周的小麥招標依舊接受俄羅斯與烏克蘭的報價。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 攀升 13 點，或 0.53% 至 2461 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價走跌 2.3% 至 151.4 美元；連續月紐約鐵礦石回落 1.13% 至 152.79 美元。

中國海關總署周三公布數據，中國 3 月鐵礦砂進口量年減 14.5%，係因巴西豪雨後主要礦商減少出貨量，以及俄烏衝突導致貿易中斷。分析師預估，俄烏兩國的衝突，將在未來幾個月對中國鐵礦砂進口造成壓力。

華泰期貨指出，過去俄烏兩國約 40% 的鐵礦砂運往中國，然而這些貨物可能會中斷，下個月來自澳洲及巴西的鐵礦砂也將轉賣給他國買家。