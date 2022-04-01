〈商品報價〉運價走疲BDI跌至3周低點 季線仍收漲6.8%

巴拿馬型等小型船舶運價跌勢擴大，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周四 (31 日) 摔至三周以來低點，下跌 11 點至 2358 點，跌幅 0.46%，連續第六個交易日收黑，月線與季線仍分別上漲 16%、6.8%。

受惠中國疫後補貨需求前景看好，海岬型船運價指數 (BCI) 強彈 114 點，或 6.93% 至 1760 點；平均日租金增加 938 美元至 14593 美元。BCI 指數月線跌 8.8%、第一季累計跌幅達 23.9%，連續二季收黑。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續挫 95 點，或 2.94% 至 3141 點；平均日租金下降 850 美元至 28273 美元。BPI 指數季線在連兩季下跌後，第一季回漲約 22%，本月也漲逾 20%。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 67 點，或 2.33% 至 2809 點；該指數第一季上漲 22.6%，月線也有 23% 的漲幅。

另一方面，受大宗商品波動影響，鐵礦砂價格持續震盪，天津港進口價續漲 0.06% 至 158.3 美元；連續月紐約鐵礦石回落 1.24% 至 158.81 美元。

國信期貨認為，市場最近對遠期期貨又恢復樂觀，建材成交也開始放量。雖然整體需求持續看好，但真正的需求在遠月，因此現在的漲勢主要是對遠月的樂觀預期。