實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 03/31 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4580 捷流閥業 03/31 上櫃增資 03/25-03/29 340 84.00 84.00 元大 01 03/30 42912 6186 新潤 04/06 上櫃增資 03/29-03/31 1145 24.50 24.50 合庫 01 04/01 45158 4768 晶呈科技 04/07 初上櫃 03/30-04/01 767 86.80 86.80 國票 01 04/06 85807 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。