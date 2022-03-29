冷戰、通膨以及停滯性通膨的風險

隨著俄羅斯入侵烏克蘭並開啟了數百萬平民的人道主義災禍，地緣政治正殘酷地捲土重來。俄羅斯觸犯兩項帶動經濟繁榮的根基：民主和自由，它使世界陷入新一輪冷戰。在地緣政治緊張期間，全球貿易和經濟成長也面對種種束縛。

當戰事因烏克蘭奮力抵抗而停滯不前，核戰的言論隨之引爆。西方國家以堅定的態度成功地遏制這一點，戰事升高的風險仍然存在，但透過引導，衝突演變為類似俄羅斯對敘利亞使用的情勢和戰略。

制裁會以前所未有的方式不斷升級，即使俄羅斯完全撤退也不會使制裁逆轉。歐洲開始努力切斷與俄羅斯的關係，持久制裁將使能源價格持續上漲，原物料商品和供應鏈中斷。通膨本應是暫時性的，但制裁所驅動的通膨將持續存在。如果沒有糧食短缺，最疲弱的國家會最先受到食品價格上漲的影響，社會動盪的風險增加，國際收支壓力也會增加。

聯準會因應通膨的態度大幅改變，現在甚至傾向以雙倍的速度升息。不只是通膨強勁，就業市場和薪酬也處於穩健的上升趨勢。除了能源價格，美國的通膨變得越來越棘手，服務業價格上漲推升了家庭支出的預期，這很重要也是聯準會想要制止的情況：長期通膨，美國的通膨可能因為自身的預期而變成長期性。

投資者仍預期通膨在大幅升息後將得到控制。聯準會越早採取行動，就會越快穩定經濟，利率可能會在 2023 年穩定處於 3% 左右的水準。勞動市場將在下半年開始走弱，高通膨正在壓低家庭支出的信心，而消費正是美國經濟增長的最大動力來源。企業信心已經在下降，不只是擔心通膨，還有對需求疲軟的預期。原物料和勞動成本將使企業盈餘減少，我們恐怕難以避免看到 GDP 和企業盈餘降低的預期。現在不抑制通膨，聯準會將面臨高通膨和經濟放緩的情景，這就是停滯性通膨，是決策者很難施力的噩夢。

投資者一直關注烏克蘭、戰爭升級風險和能源價格，債券市場開始反映更積極的聯準會，短期殖利率已反映較高的短期利率，但長期殖利率仍在較高的終端利率 (殖利率曲線陡峭) 與經濟可能放緩的風險 (殖利率曲線平坦) 之間擺盪。股市投資者則採取不同的方式，這並不罕見，俄烏戰爭現在被視為風險較低，而較高的利率反映了強勁的經濟；這種平衡與平靜的狀態很脆弱，很容易被打破。最近的反彈讓大家鬆了一口氣後，投資者將開始考慮通膨和利率對經濟成長與企業獲利的影響，這很可能會影響投資者的情緒。然後，安全天堂將出現在貨幣政策更為寬鬆的地區（例如歐洲），與曾經被疫情或政策問題拖累的市場。東協市場是第一個例證，中國則是第二個，中國市場可望因其更友善的政策以及成為投資者的避風港而出現反轉。

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