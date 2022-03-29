〈商品報價〉海岬型市場疲弱 BDI連三跌續挫2.3%

海岬型船運價疲弱，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (28 日) 下跌 60 點，或 2.36%% 至 2484 點 %，連續第三個交易日收黑。

需求低迷，海岬型船運價指數 (BCI) 連續九個交易日走跌，續挫 153 點至 1734 點，跌幅達 8.11%；平均日租金下降 1268 美元至 14380 美元。

受惠穀物、肥料運輸暢旺，巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 相對堅挺，上漲 3 點至 3416 點，漲幅 0.09%；平均日租金增加 33 美元至 30746 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 下跌 29 點，或 0.96% 至 2991 點。

鐵礦砂部分，中國疫情封鎖政策，導致物流中斷，市場擔憂供應短缺，支撐天津港進口價續漲 1.06% 至 152.4 美元；連續月紐約鐵礦石攀升 1.11% 至 153.65 美元。

國泰君安期貨表示，中國唐山、上海因疫情實施封鎖管控，導致物流運輸受阻，加重部分地區鋼廠被動減產壓力，鐵礦石現貨成交表現相對低迷。不過市場預期，在疫情得到有效控制後，鋼廠仍有復產動力。此外，為確保實現經濟成長目標，預期中國政府將加碼刺激經濟，有助鐵礦砂需求前景獲得支撐。