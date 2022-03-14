實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 03/14 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2867 三商壽 03/16 上市增資 03/10-03/14 38700 8.20 8.20 國泰 02 03/15 9346 3349 寶德 03/17 初上櫃 03/11-03/15 1348 18.88 18.88 日盛 01 03/16 41642 4174 浩鼎 03/22 上櫃增資 03/16-03/18 2550 105.00 105.00 元富 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。