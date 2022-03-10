台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 03/10
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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4558   寶緯        03/11  初上櫃      03/07-03/09      1203   40.00     40.00  日盛       01   03/10    236125
2867   三商壽      03/16  上市增資    03/10-03/14     38700    8.20      8.20  國泰       02   03/15
3349   寶德        03/17  初上櫃      03/11-03/15      1348   18.88     18.88  日盛       01   03/16

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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