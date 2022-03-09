銀行搶行動理財市場 兩方向強化平台功能

銀行搶行動理財市場，透過功能強化與降低理財門檻兩大管道切入，滙豐 (台灣) 銀行升級行動銀行 APP 強化平台使用功能；兆豐銀行機器人理財則將定期投資門檻降低至 2000 元，讓投資人可輕易上手。

滙豐 (台灣) 銀行表示，全新升級行動銀行 APP 推出兩大功能包括「檢視投資組合管理」與「買賣海外股票 / ETF」，投資人只要打開手機動手，就能靈活調整投資組合與進行全球化的資產配置。

滙豐 (台灣) 銀行指出，使用手機 APP 投資理財的人數快速增加，如何即時掌握市場波動，彈性運用資金並快速下單投資，是多數消費者重視的焦點，滙豐銀行升級行動銀行 APP 功能，提供一站式的財富管理智能服務，只要 30 秒，便能完成 ETF、美股、港股、外匯等多元投資。

兆豐銀行鎖定機器人理財，將定期投資門檻降低至新台幣 2000 元，讓更多小資族可輕鬆入門，同時提供「智能投資、圓夢計畫、樂活退休、幫我管錢」，4 種獨具特色的機器人理財模組，滿足投資人多樣化的理財需求。

兆豐銀機器人理財平台依馬可維茲演算法設計的 16 個「AI 小機器人」及自動再平衡機制，幫助投資人分析市場動能訊號，避免追高殺低，統計從 109 年 1 月份推出以來，截至 111 年 1 月底，與去年同期相比客戶數成長近 88%，資產管理規模更成長近 151%。