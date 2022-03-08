台股底部還沒到？ 官股券商縮手買超不到1億元

俄烏戰火拖累台股重挫，連跌三天指數蒸發逾千點，過去力抗賣壓的官股券商也一反常態縮手，今 (8) 日買超僅 0.16 億元，分析師認為，官股券商態度保守應該是尚未看到底部，建議投資人暫時觀望為宜。

俄烏戰爭還沒看到停火跡象，歐美國家擬對俄羅斯啟動能源制裁，引發油價大漲，美股四大指數齊跌，拖累台股帶量下殺，短短三個交易日指數就蒸發 1109 點。

為抵禦外資賣壓，官股券商自 3 日起天天進場買股，買超金額持續增加，7 日單日的買超金額更高達 167 億元，創下史上單日最大買超金額，不過有別於過去越跌越買，官股券商今天反倒縮手，單日買超僅 0.16 億元，引發市場關注。

啟發投顧分析師李永年認為，官股券商買超縮手，研判應與股市情勢不明有關，說穿了就是在俄烏情勢惡化，通膨壓力遽增的環境下，股市繼續下探風險高，基於風險控管讓官股券商不得不喊停觀望。

李永年表示，官股券商雖有穩盤任務，但也須顧及投資收益，基本操作模式不外乎逢高出脫、逢低加碼布局，但現在股市幾乎都由消息面主導，基本面與技術面暫時使不上力，在戰爭混沌不明情況下，只能先縮手觀望。

在戰爭還看不到終點，加上國際制裁導致油價飆漲，將使全球陷入通膨壓力危機，對於聯準會而言，升息與否將進入兩難局面，在情勢不明朗的情況下，短線保守觀望為宜。

證交所也強調，俄烏戰事持續進行，加劇通膨及美國升息政策等因素衝擊各國股市，台股下跌 353.44 點，觀察近二日集中市場成交量均高於 2021 年集中市場日均成交值 3914.63 億元，顯見市場動能十分充沛。

證交所指出，從各項經濟數據觀之，我國經濟環境穩定成長，上市公司競爭力及獲利均表現亮眼，臺股體質相較其他新興國家穩健，故證交所呼籲，在國際局勢動盪期間，投資人不必過度恐慌，宜審慎理性面對。