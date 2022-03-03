加權股價指數近 6 個月價量表現

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/03/02

野村腳勤觀點：

無需憂心半導體庫存修正

半導體的高庫存再次成為空方話題。以往半導體產業庫存水準約 1~2 個月，目前是 3~4 個月，加計通路端庫存則為 5 個月左右，而在庫存攀升的過去 18 個月以來，半導體股都未如空方所願走跌，主因是需求著實強勁；反之，當需求增速顯著放緩，庫存修正就有可能對股價帶來深遠影響，誰抱滿手庫存，誰就可能積極去化。我們現階段並不擔心，不論從美國 ISM 製造業指數、耐久財訂單或電子材料訂單等角度來看，目前需求仍沒有減速的跡象。

經理人視角：

大盤利多因素：

台股獲利上修：野村股票池 2022 年 EPS 年增率預估值逐月上修，2 月底版本為 + 5.45%（去年首版 - 3.88%）。 評價合理：扣除護國神山後的加權股價指數股價淨值比（PBR）1.63 倍（去年底 1.76 倍）。 美國散戶情緒悲觀：美國 AAII 牛熊指數達 - 30.3、四週均值 - 20.7。AAII 與台灣融資餘額同屬絕佳台股信心指標。

大盤利空因素：

地緣政治風險：烏俄戰事衝擊短期盤面氣氛。 聯準會貨幣政策不確定性：影響成長股評價修正 (de-rating) 的定錨點，3 月 10 日將公布的美國 2 月 CPI 具有重要參考性。

鑑古知今，區域戰爭爆發時期 = 股市谷底區：

烏克蘭與俄羅斯的戰火持續佔據世界投資舞台 C 位，即便美國亮麗的 2 月 ISM 製造業指數出爐，也難掩歐美股市全線重挫的處境，這段期間台股的韌性國人有目共睹，但難以捉摸的戰事發展、大宗商品供應中斷風險及區域經濟制裁對全球需求的影響程度，短期內仍將籠罩著投資大眾。我們是專業投資團隊，無奈不是精通俄羅斯總統普丁政治學的行家，無法精準預測戰局何時有望結束，但我們心中清楚這場戰爭正朝落幕的方向發展，而偏離基本面的股市則提供中長期投資人良好的吃貨機會點。回顧過去三十年全球發生的四宗區域戰爭：（一）1990 年波斯灣戰爭（二）2001 年阿富汗戰爭（三）2003 年伊拉克戰爭（四）2014 年克里米亞危機，衝突爆發後的一季內標普 500 指數皆見顯著回升，無一例外。對無懼短期震盪，懂得抱住好股票的行家級讀者來說，這段期間逢回投資台股應是如沐春風。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/02/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大王牌：

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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