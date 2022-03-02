對俄羅斯金融制裁之市場影響與分析

事件說明

近期俄羅斯與烏克蘭地緣政治議題持續擾動市場風險情緒，美國、加拿大與包括德國在內的主要歐洲國家對俄羅斯侵略烏克蘭祭出最新一輪的金融制裁，週日 (2/27) 決定將俄羅斯部分銀行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統，並凍結俄羅斯央行資產。俄羅斯央行擁有約 6300 億美元的外匯儲備，原本應付制裁可有充裕銀彈，但資產被凍結後，俄羅斯將無法透過出售外匯儲備、換取歐元或美元，以支撐盧布。此結果導致俄羅斯盧布周一 (2/28) 暴跌 28.77%，貶至歷史低點，同時國內出現銀行擠兌潮。

後市看法與投資建議

制裁對俄羅斯經濟及企業的影響

制裁最大的作用是限制俄羅斯銀行及企業動用外匯資產自救，逼使國內資金枯竭。新一輪的制裁已引發俄羅斯國內銀行擠兌、盧布重貶，可能爆發金融危機。 俄羅斯身為全球重要的原油、天然氣生產出口國，遭 SWIFT 逐出將影響一定程度其能源和原物料出口。儘管俄羅斯仍可能有其他替代方法收取出口款項，但短期內仍將對其出口造成一定衝擊，並進而影響企業營運和現金流。 阻斷俄羅斯央行運用龐大的外匯資產幫助國內銀行躲過制裁。

SWIFT 制裁手段對俄羅斯經濟的打擊是全面性的。由於在美國上市的 ADR 已經暫停交易，亦須持續關注在英國上市的 GDR 相關交易風險。鑒於俄羅斯情勢嚴峻，且不排除戰爭衝突和制裁力度仍有再升級可能。

上述制裁對全球金融體系的外溢效果，目前是有限的，且歐洲央行也相應增加提供流動性，對沖可能的流動性緊縮風險，而俄羅斯債券的曝險量佔各大銀行比重均不高，風險可控。潛在的風險是能源價格大幅上漲，成本通膨壓力進一步惡化，恐導致歐洲為主的國家經濟放緩或陷入停滯性通膨。整體而言，制裁已對俄羅斯經濟造成嚴重的衝擊，然而俄羅斯總統普丁的策略意圖尚未明朗，短期不確定性仍相當高，建議投資人持續觀察未來市場變化，不宜貿然行動。

* 以上僅作相關事件說明，非為個股推薦。

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