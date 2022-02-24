實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 02/24 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8112A 至上甲特 02/24 上市增資 02/18-02/22 2700 45.00 45.00 永豐金 01 02/23 12990 2314 台揚 03/03 上市增資 02/24-03/01 850 52.00 52.00 台新 01 03/02 6751 智聯服務 03/03 上櫃增資 02/24-03/01 627 45.00 45.00 福邦 01 03/02 6829 千附精密 03/07 初上櫃 03/01-03/03 1599 66.00 66.00 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。