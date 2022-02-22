美國鳴槍！全球基礎建設類股起飛

當投資人還在擔憂聯準會升息所帶來的震撼教育時，由美國帶頭推動的全球基礎建設投資浪潮已經展開。二次世界大戰以來規模最大的全球性基礎建設計劃正陸續登場，總規模上看 41.5 兆美元，投資題材更從「鐵公基」擴展至「數位基建」，2022 年可說是全球基礎建設的黃金元年。野村投信於今日 (2/21) 起募集野村全球基礎建設大未來基金，正是恰逢其時。

野村投信投資策略部張繼文副總經理表示，這波全球基礎建設風潮主要涵蓋三大趨勢，分別是汰舊換新、脫碳與電氣化以及數位新基建。汰舊換新主要是針對現有老舊基建設施的重建或升級，美國眾議院於去年 11 月正式通過 1.2 兆美元的預算法案，投資重點即為基礎設施的汰舊換新，過去美國基建預算嚴重不足，費用缺口高達 1.25 兆美元（資料來源，野村投信整理；資料日期：2021/11），導致現在基建的老化程度已超乎想像，該法案將撥出 3,770 億美元改善長久失修的大型設施，是美國近十年對公用設施最大的投資。根據美國土木工程師協會（ASCE）的研究，全世界基礎建設已到急需升級或汰換的週期階段，若以高規格估算，全球每年至少需花費 6.3 兆美元才足以修復或更新 (日期：2021/08)。

脫碳與電氣化則與全人類息息相關。目前全世界已有六個國家完成立法，計畫在 2050 年實現淨零排放的目標，美國與中國這世界兩大經濟體也已宣示推動立法。國際可再生能源機構預估在 2050 年前，全球每年投入脫碳與電氣化相關領域的資金將超過 7,400 億美元 (日期：2021/09)，主要項目涵蓋風電、太陽能、電力儲存、智慧電錶及電動車等。目前欲達成脫碳的終極目標，幾乎都得藉由電氣化來解決，相關的商機就蘊藏在其中。

數位新基建則早自 2010 年起即逐漸展開，全世界的數位資訊處理量從當時的 2 個皆位元組（Zettabytes），一路激增至 2021 年預估的 79 個皆位元組。IDC 預估 2050 年全球數位資訊處理量預估將達 181 個皆位元組，是 2020 年的三倍 (資料來源： IDC，資料日期：2021/09)，面對如此龐大的潛在數位資訊，相關基礎建設包括 5G 與光纖寬頻網路的佈建、資料中心及電信塔等，都是各國積極推動的項目。

野村全球基礎建設大未來基金將由國際級資產管理公司 - 威靈頓投資管理 (Wellington Management) 擔任投資顧問。威靈頓基礎建設投研團隊由逾 20 位專業經理人組成(資料來源：威靈頓投資管理；2021/10/31)，為業界少數具有大規模專責團隊的資產管理業者，專業品質值得期待。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。截至 2021 年 12 月底，野村投信境內基金加計全權委託之資產管理規模達新台幣 2505 億元。此外，野村投信為 NN (L)、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 以及荷寶等境外基金之總代理。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續六年蟬聯最佳投資長(2017~2022)，以及連續三年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2022)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2020/12)；理柏(2013~2017)；亞洲資產管理雜誌(2021/01))

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