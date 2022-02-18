實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 02/18 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2406 國碩 02/21 上市增資 02/15-02/17 5850 25.00 25.00 統一 02 02/18 7396 8367 建新國際 02/22 上市增資 02/16-02/18 561 42.50 42.50 凱基 01 02/21 95350 6693 廣閎科 02/22 初上櫃 02/16-02/18 964 116.00 116.00 兆豐 01 02/21 151146 6715 嘉基 02/22 上市增資 02/16-02/18 298 95.00 95.00 中國信託 01 02/21 116502 8112A 至上甲特 02/24 上市增資 02/18-02/22 2700 45.00 45.00 永豐金 01 02/23 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。