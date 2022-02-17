台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 02/17
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2406   國碩        02/21  上市增資    02/15-02/17      5850   25.00     25.00  統一       02   02/18      4465
8367   建新國際    02/22  上市增資    02/16-02/18       561   42.50     42.50  凱基       01   02/21     43276
6693   廣閎科      02/22  初上櫃      02/16-02/18       964  116.00    116.00  兆豐       01   02/21     67903
6715   嘉基        02/22  上市增資    02/16-02/18       298   95.00     95.00  中國信託   01   02/21     53009
8112A  至上甲特    02/24  上市增資    02/18-02/22      2700   45.00     45.00  永豐金     01   02/23

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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