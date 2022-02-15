柏瑞投信榮獲AAM台灣「最佳ESG經理人」大獎

身為 ESG 投資先行者的柏瑞投信，除了領先同業創新開發出境內 ESG 量化家族產品線，近年來不論在產品創新、產品完整性、基金規模出眾等各面向表現上，都受到國際 ESG 獎項評比機構的高度認可與讚許。繼 2021 年榮獲 3 項 ESG 國際大獎 * 後，2022 年再度獲得亞洲資產管理雜誌《Asia Asset Management，AAM》評選為台灣「最佳 ESG 經理人」(Best ESG Manager) 的殊榮，奠定柏瑞 ESG 領導品牌的地位。



AAM 評審團給予柏瑞台灣「最佳 ESG 經理人」得獎理由為，對於台灣許多投資者來說，ESG 投資之旅才剛開始，身為資產管理業者的柏瑞，在 ESG 投資上所做的承諾，以及為了推廣 ESG 投資策略、引導資本市場、致力於投資人教育上，所投入的大量資源和開創性的努力值得稱讚，柏瑞的 ESG 投資策略亦將是現在和未來投資的基石，並確保新一代投資人未來的 ESG 投資之路得以永續。



柏瑞 ESG 的腳步走得很前面，率先同業喊出「用投資愛地球」，並於 2020 年 1 月推出境內首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 --- 柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人的熱愛，也開啟了台灣 ESG 全球投資新風潮。

柏瑞 2020 年 11 月再推出第二檔 ESG 主題基金 --- 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亦受到投資人青睞。於 2021 年 9 月推出柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金），更加完備 ESG 產品線，滿足投資人多元化的理財需求。

除了創新、完整的 ESG 產品線，柏瑞在 ESG 投資人教育上也不遺餘力、推出 ESG 小學堂教育影片、首家發行「洞悉 ESG」趨勢觀察報告，在疫情肆虐期間仍未停歇，又領先同業推出「ESG 夯什麼」、「永續 E 點靈」的系列影音內容。

柏瑞投信所展現出的傑出 ESG 產品創新能力和 ESG 投資管理能力，於 2021 年陸續獲得《指標》「最佳 ESG 表現大獎」、《亞洲資產管理雜誌》「台灣最佳創新產品獎」，以及《財資》「ESG 基金管理投資人」編輯評審團三星獎的肯定。

柏瑞投信表示，展望 2022 年全球仍有多項 ESG 重要議題和事件，像是美國證券交易委員會 (SEC) 將發布 ESG 提案，要求企業氣候變化揭露、提升基金營銷規則與勞動力多樣性；中國國務院將公布碳排的監管規定，以及歐盟將修訂新的綠色投資規定，按照其綠色分類法規則將天然氣與核能劃入環境可持續能源等，都可望帶動 ESG 相關產業的蓬勃發展，料將持續提供更多 ESG 的投資商機。

* 資料來源：指標雜誌，柏瑞巨人基金「最佳 ESG 表現大獎」，2021/1。亞洲資產管理雜誌，柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)「台灣最佳創新產品獎」，2021/1。財資雜誌，「ESG 基金管理投資人」編輯評審團三星獎，2021/5。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 將 ESG 投資納入主要投資重點，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。

本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。(TM111050)