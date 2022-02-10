台股操盤人筆記 把握轉骨好時機

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/02/09）

焦點訊息：

為確保半導體產業朝自主可控方向發展，歐盟 2/8 宣布規模達 430 億歐元的歐洲晶片法案 (European Chips Act)，鼓勵包括台積電在內的全球各大半導體業者在歐盟設立晶圓廠，目標訂 2030 年歐洲生產晶片的全球市占率翻倍。歐盟執委會執行副主席兼數位執行委員 Margrethe Vestager 公開推崇台積電的全球領導地位，並敞開大門歡迎。

勞動基金運用局 2/7 公布 2021 年投資收益，整體評價收益高達 4,511.1 億新台幣，收益率 9.65%。

經理人觀點：

通膨高原期已至：

本週四即將公布各方關注的美國 1 月 CPI，市場預期年增率是偏高的 7.3%，比前期值 7% 更上一層樓，必須說「現階段」的聯準會喊鷹有理。只不過我們從全球供應鏈最近數月的運作情形研判，本波通膨高原期落在去年 11 月至今年 3 月間的機率相當高，甚至就通膨結構來看，未來物價增速不僅難以續創新高，就連維持都不容易。聯準會主席鮑爾在元月 FOMC 會議傳遞了明確的「看數據說話，不再引導市場」訊息，看在我們眼裡有著過往「當數據不同、政策風向彈性調整」的既視感。即便 3 月升息不可逆，但我們不認為會見到部分市場人士喊的升息無限上綱或月月升息。下半年見到通膨增速放緩，搭配 EPS 的上修，震盪過後拉出台股上檔空間仍是我們的基本假設情境。

2022「轉骨年」：

全球景氣正從 Covid-19 衰退後的復甦期逐漸進入成長期，一般可走 4～6 年，運氣好點有機會見到 8～10 年，甚至附帶繁榮期給你。只是復甦期與成長期之間常伴隨著貨幣政策轉折，成為衝擊金融市場的轉骨年。我們呼籲讀者勿忘轉骨的目的是為了登大人（成長），如果基本面沒有問題，股市遲早能再創新高，前提是大家不輕易使用融資槓桿、不亂選股票。

轉骨的最大特色是會痛：

根據歷史經驗，當美國貨幣政策由極度寬鬆轉向正常化的過程中，若 GDP 仍保有 2～4%（略優於長期均值）的水準，則加權股價指數的震幅通常落在正負 10% 以內，可套用在目前的情境。如果 2022 年的 GDP 與企業獲利能較去年成長，今年的指數高點理論上就會超越去年，所以讀者不必過度憂慮短套，轉骨期帶點疼痛是正常的。至於有些已習慣過去兩年動輒三至五成漲幅的投資人務必要調整心態，想大賺一波最好放眼個一年半載較務實。事實上，今年我們推薦「買進持有」策略，因為操作難度將會是近年之最，沒抓好步調極易遭受市場嚴厲懲罰，這是 2022 年台股最寫實的格局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/01/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大王牌：

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