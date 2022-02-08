投資新時代 電腦除了撿土豆也會撿摳摳

伴隨著風險與機會的 2022 年，市場預期美國聯準會可能會提前升息、各國央行因通貨膨脹數據偏高，將實施貨幣緊縮政策，亦可能造成風險性資產較大的震盪，加之新冠肺炎疫情擴散，這些不確定性，都讓投資人在投資上偏向保守，然而不同情境均有投資機會，端看如何找到應對的策略。

新的一年開始，還在感嘆年終總是領得不夠多? 樂透總是做公益? 投資理財靠自己也像瞎子摸象? 沒關係! 選新光好眼光，靠｢新光智能理財」投資讓您事半功倍! 在智慧型手機普及的時代，理財服務數位化已為趨勢，隨著投資新時代來臨，電腦不僅會撿土豆也會撿摳摳，讓投資人不論在何時何地都能透過金融科技平台有效了解自己的資產狀況與資產配置。｢新光智能理財」為新光銀行新型態投資模組，由理財顧問團隊自新光銀行架上 2,600 檔基金中精選優質的市場，再透過大數據分析納入適合的基金，定期檢視投資組合的績效，汰弱留強，協助投資人調整投資組合配置；即便市場發生變化，投資人只需回到平台確認即可輕鬆完成投資組合調整，｢新光智能理財」每個月也會提供專屬的投資報告書、偶發重大事件觀點及短評快訊，讓投資人能即時掌握市場脈動與投資績效。

人生要活得精采，先要有適當規劃，每個人的儲蓄目標與退休規劃也不盡相同，而理財規劃更是不簡單。「新光智能理財」因應不同年齡層的投資人及其投資行為偏好篩選合適的投資組合，投資人可依照自己的人生目標、現金流狀況選擇投資方式與投入金額 (單筆投入最低金額: 新臺幣 30,000 元 / 美金 1,000 元，定期定額最低金額: 新臺幣 3,000 元 / 美金 100 元)，讓投資人可以長期穩健累積資產，未來退休也不擔心!

「新光智能理財」現在更提供五大超殺優惠：申購手續費、轉換手續費、贖回手續費、再平衡手續費、信託管理費皆終身 0 元，且即日起於平台申購投資組合，享 2022/06/30 前 0 帳管費優惠 (優惠期間屆滿後將依平台首頁公告之費率計收)，讓你我一鍵加入｢用電腦撿摳摳」的數位投資新生活，「新光智能理財」：https://reurl.cc/7eR9vy 。(如何建立我的投資組合可點閱教學影片：https://reurl.cc/pxGM9Z ；若投資前，您還沒擁有新光銀行帳戶，可先於線上開立 OU 數位存款帳戶：https://www.omniu.com.tw/ )。

《新光智能理財》網站：https://reurl.cc/7eR9vy

臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。公司登記地址：臺北市信義區松仁路 36 號 1、3、4、5、19、20、21 樓、32 號 3、4、5、19、20、21 樓及 32 號 3 樓之 1、32 號 4 樓之 1、32 號 5 樓之 1、36 號 14 樓之 1。

客戶服務專線：(02)2171-1055