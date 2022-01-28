台股基金也能配18%！元大龍頭基金買氣爆棚

牛年台股大漲，台股基金熱度貫穿全年，其中「台股基金一哥」元大台灣高股息優質龍頭基金，在元月 18% 高配息率及行情震盪帶動資金逢低轉進高股息基金，不到一個月該基金的配息級別獲得超過 10 億元淨申購，展現「神龍擺尾」的吸金力，金虎年成長力道已成為市場高度關注焦點。

元大台灣高股息優質龍頭基金成立以來規模連霸台股基金，「台股基金一哥」名號在業界響亮，其每月配息及年終加碼配息機制，帶動用台股基金領配息的風潮。值得注意的是，元大龍頭基金的「配息級別」是目前唯一一檔名列百億規模的台股配息基金，無疑是投資人領配息首選，近期隨市場風向轉變，元大龍頭基金配息級別也吸引高達 10 億元的淨申購，再度讓該基金的討論熱度衝向高峰。

法人指出，金牛年台股大漲，投資人競逐以追求價差為訴求的台股基金，但高股息基金人氣不減，元大台灣高股息優質龍頭基金不僅跟隨台股表現上漲，今年元月也大方配出股息和資本利得，月配息加上加碼配息的年化配息率高達 18%，締造市場難以超越的障礙，投資人目光重新投向台股基金的配息成績。

在元大龍頭基金宣布元月配息結果後，有參與到配息的投資人樂領「大紅包」，對帳單秀出大筆配息進帳，羨煞許多投資人；也有過去買海外配息基金的領息族，聽到龍頭基金 18% 高配息，急著詢問如何申購，買氣真的爆棚。

到 24 日為止，元大龍頭基金的配息級別單月淨申購金額已超過 10 億元，加上累積型級別，預料龍頭基金的總規模仍達 300 億元之上。金虎年表現已率先吸引關注。

法人從行情趨勢觀察，分析近期台股高股息基金受到追捧，部分因素也和資金風格切有關，由於美國預期加速升息，市場震盪讓高股息股票「價跌息更高」的投資價值浮現；判斷虎年開紅盤，高股息的台股基金持續引領風騷。

元大投信補充，投資人想透過龍頭基金規劃現金流，可下載「元大基金先生 APP」查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊，提升投資效率。凡 2 月 28 日前完成元大投信開戶，並成功登入「元大基金先生 APP」，還享有在今年 6 月 30 日前，透過該 APP 新增元大系列基金定期定額的申購計畫，終身 0 手續費優惠。