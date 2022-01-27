【台股操盤人筆記】跌多 就是股市最大的利多

加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/1/26

焦點訊息：

聯準會 (Fed) 將召開元月 FOMC 會議，市場高度關注主席鮑爾端出何種貨幣政策指引。

為滿足強勁的市場需求，聯電今年資本支出將從去 (2021) 年的 18 億美元擴增至 30 億美元 (年增 66%)，一成用於 8 吋產能，其餘全數為 12 吋。公司去年全年 28 奈米產品營收年增率 75% 的高成長背後，反映 5G、人工智慧物聯網(AIoT) 與電動車相關晶片的需求強勁。公司預估今年第一季平均銷售價格 (ASP) 將上揚 5%、毛利率約在 40%。

經理人觀點：

神山加持，台股抗震：

聯準會 (Fed) 將加速緊縮貨幣政策的市場預期濃厚，不僅使高本益比成長股的估值下修 (de-rating)，同時也牽動全球股市急挫，悲觀氛圍波及台灣加權股價指數，所幸護國神山足以照亮未來的法說會及金融股三不五時的強力撐盤，力保台股跌幅相對於美國主要股指為輕。今年元月是個神奇的月份，從突如其來的量化緊縮(QT) 到俄羅斯與烏克蘭的地緣衝突，負面訊息接二連三，這些心理試煉再再考驗著基本面投資客的持股信念是否真的夠堅定。

Fed 嘴巴鷹不全然意味行動鷹：

美國勞動市場吃緊、通膨壓力高漲，Fed 已手握升息的充分條件，但別忘了現階段他們仍在市場購債，而部分決策官員的鷹派口吻主要也是提醒市場，Fed 並沒有忽略通膨風險。關於通膨，我們相信如今全球供應鏈瓶頸雖然仍在，但已見初步緩解跡象，加上基期是個有趣的東西，若無意外，第二季起美國通膨年增率會有放緩空間，下半年將因高基期而見到更明顯的減速，屆時鷹嘴 Fed 的鷹爪功是否仍將百分百發力，我們認為有待商榷。

跌多，就是股市最大的利多：

拜某些預測今年 Fed 將升息 5 次~ 7 次的華爾街偏激分析師之賜，如今市場離極度恐慌不遠了，但如果讀者冷靜下來，台股的基本面其實與我們預期的走向是一致的，就算美國科技股也是一樣。在我們眼中，重挫的 Netflix 不過就是示警訂閱戶增速將開始放緩，反映美國在家工作 (學習) 人數逐步減少的合理舉措，接下來的微軟、蘋果、特斯拉等公司業績其實都有不錯的實力。雖然財測大家都關切，但我們不厭其煩的提醒大家要調整自己的期望值，因為沒有哪間公司能永保井噴式成長，但可以確定的是，今年將有很多科技新品及新應用會陸續問世，是台美科技股將保有合理成長的關鍵碁石。

各期間績效表：(%)

資料來源：Lipper, 2021/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大王牌：

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