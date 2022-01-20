【台股操盤人筆記】台股年線會撐 高PE股是觀察重點

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/1/19）

焦點訊息：

近期貨幣市場的交易價格顯示，愈來愈多投資人預期聯準會會在 3 月一口氣升息 2 碼，將會是 20 年來首見，也有經濟學家認為，央行應避免讓市場堅信升息將只會是以漸進式的步調進行。

主計總處在去年底估今年台灣經濟成長率為 4.15％，但基於 1) 台商回台優惠融資政策加碼；2) 強化供應鏈回台有望帶動出口；3) 穩定物價及提振消費政策有望使消費信心回升，國發會將今年成長率目標訂為 4.25-4.6％。

經理人觀點：

高本益比股票將是觀察重點：

自疫情以來，在各國的寬鬆貨幣政策及不同的激勵措施帶動下，市場湧入大量資金，因此就評價面來看，近兩年資本市場的本益比明顯高於過去水平 (本益比可理解為企業獲利乘以市場資金多寡)。然而，受到今年初聯準會較為鷹派的言論影響，尤其投資人對於聯準會 3 月將不只升息 1 碼的臆測升溫，造成過去受惠獲利成長動能強勁，或是趨勢題材非常具吸引力的高本益比族群，在今年開年即領先市場下挫，且持續遭到大量拋售。我們認為，由於對未來升息及縮表的預期甚囂塵上，股市反應劇烈，接下來的觀察重點，將會是這些高本益比股票的股價走勢，若有止跌的跡象，或許可以表示市場對於盤勢的悲觀看法有機會落底。

基本面持續轉佳，仍有利多：

全球經濟邁向復甦，從各國相繼展開升息可看出復甦態勢已確立，且疫情對經濟及市場的影響正在遞減，加上美國的民間超額儲蓄仍高，個人消費支出已超過疫情前的水準，從終端需求來看仍是利多。另外，企業和政府的投資意願都在高檔，尤其企業的供應鏈在地化將有助帶動生產需求，這些資本投入的相關效益將可逐彰顯。因此雖然資金緊縮的預期造成市場震盪幅度加大，但我們認為基本面的狀況會持續轉佳。

台股正面看待，年線會撐：

我們對於台股仍持正面看法，雖然接下來盤勢會比較捉摸不定，但若有大幅度修正，台股在年線應仍會有買盤支撐，整體修正次數變多但整理幅度應會縮小。在上一次聯準會縮表的期間 (2017-19 年)，台股獲利多呈衰退，但由於我們預估今年台股獲利將小幅成長，且有機會緩步上修，因此時空背景並不相同，不認為這次的修正幅度會大於上一次。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2021/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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