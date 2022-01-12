NN投資夥伴：三大議題主導2022年市場走向，關注永續投資

2022 年開年，隨著景氣持續復甦，對新變種病毒阻擾經濟的疑慮降低，全球市場多以漲勢慶祝，但不確定因素仍持續籠罩。NN 投資夥伴表示，對金融市場而言，主要有三大議題將影響 2022 年市場的表現，分別為各國大選、「強國」化政策以及通膨，這三大因素將使得市場較為波動，相對看好全球股市；此外也建議投資人留意轉型為永續經濟所衍生的投資機會。
NN 投資夥伴投資長鈕浩森 (Valentijn van Nieuwenhuijzen) 表示，2022 年世界多國所舉辦的選舉將會對於未來施政方向以及市場展望產生重大影響，G3 國家 (美歐日) 奮力在一些領域例如消除貧富不均以及邁向永續環境等取得進展，今年陸續將有法國、巴西以及美國等國家舉行選舉，選民將用選票來表達他們對於政府在對抗疫情方面的意見。
至於「強國」的概念則可能變得更加重要，取決於公共與私人投資水準、對通膨的預期、企業的自由程度以及債務與稅制。主要經濟體如美國、歐元區與中國為了追求強國化所推出的政策，優先解決的議題各自不同，例如美國首要處理的是貧富不均，而歐元區則是氣候與財政整合。
通膨也是 2022 年影響市場的主要因素之一，各國中央銀行以及執政者皆須迅速決定並採取行動，以防止全球經濟從成長轉為衰退，有利因素為從寬鬆政策及財政刺激政策轉向將是漸進且有序的方式，但仍須留意相關政策有太早轉向以及過於鷹派的風險。
鈕浩森指出，目前 NN 投資夥伴認為 2022 年全球金融市場的基本情境為「波瀾起伏」，雖然是極具挑戰的一年，但全球經濟仍以相當穩健的步伐成長，而各國為了打造「強國」所推動的各項政策亦可望為經濟注入更多動能，各國央行目前相當盡責，相信通膨將可受到控制，投資人或許會發現 2022 年會有優於預期的表現。
至於投資組合配置，鈕浩森認為全球股市仍具備良好成長潛力，尤其看好歐元區表現，債券部分，因處於貨幣政策趨緊的環境，宜降低公債比例，公司債方面較偏好投資等級債。值得一提的是，氣候變遷議題將更加吸引各國重視，邁向永續經濟的投資商機龐大，資產管理業者表態零排放的投資目標，將帶動資產自高排放的產業移出，尋找在減碳方面表現良好的企業，以及與已經投資的企業高層溝通，推動企業朝此方向做出改變；特別看好再生能源、提升資源效率、乾淨能源轉型以及綠建築等領域。
附表. NN 投資夥伴對 2022 年投資觀點
以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。野村證券投資信託股份有限公司 ，11049 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568 本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。