凱基銀行攜手ACE虛擬貨幣交易所 合作推出90天超低利0.01%貸款

為提升虛擬貨幣資產安全性，自 2020 年起，凱基銀行與台灣前兩大虛擬貨幣交易平台「ACE 虛擬貨幣交易所」共同合作「新臺幣資金信託保管」業務，保障客戶交易安全。合作期間觀察到 ACE 交易所會員多為較易受疫情及通膨等環境影響的 24 至 40 歲的青壯世代，凱基銀行於是與 ACE 交易所進一步合作共同推出「ACE 速還金」貸款專案，即日起至 3 月 31 日前申辦，可享前 90 天 0.01% 超低利率優惠，最高可貸新臺幣 50 萬元，無論是否為 ACE 交易所會員，只要透過專屬連結皆可申請，服務青壯年客戶解決各種生活資金需求。



ACE 交易所擁有台北及台中兩間虛擬貨幣交易所實體服務門市，更與政府調查局、刑事警察局、165 防詐騙網攜手合作防範詐騙洗錢。由於會員多為正努力衝刺事業的 24 至 40 歲的青壯族群，凱基銀行觀察到，ACE 交易所的部分會員除有資金需求外，申辦貸款最在乎的條件為利率、開辦費與便利性。凱基銀行提供的「ACE 速還金」即可讓客戶免費申辦，24 小時隨借隨還，且有動用才計息，彈性便利的特性最能滿足努力為生活打拼年輕小資族的需求。

「ACE 速還金」專案最高可貸新臺幣 50 萬元，客戶若於 3 月 31 日前申辦，可享前 90 天 0.01% 超低利率優惠，此外，凱基銀行更加碼送幸福，限時免開辦費。若以貸款金額 10 萬元計算，前 90 天利息只要 3 元！凡是自凱基銀行或 ACE 交易所官網專屬連結申辦，即可得到上述優惠。



「ACE 速還金」可全流程線上申辦，申請步驟簡單，透過專屬連結（https://www.kgibank.com/eventWeb/2022/ACE/index.html）就能完成，且申請完成後最快 5 分鐘內即可撥款。若需專人服務，可於活動網頁留下聯絡資訊，即有專人協助完成申辦。敬請把握機會，讓凱基銀行成為您人生中最給力的金融服務夥伴。