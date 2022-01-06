【台股操盤人筆記】台股第一季有半導體做後盾

加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2022/1/5

焦點訊息：

瑞銀證券指出，2022 年台股獲利受基期影響，年增率恐只有低個位數，但儘管指數走勢可能恐較為震盪，個別族群還是有亮點可期，需留意三大投資主題 (高效能運算、電動車及再生能源) 族群與高現金殖利率股。

財新智庫公布 12 月大陸製造業 PMI，從 11 月的 49.9 回升至 50.9，顯示製造業景氣恢復，供需有所改善，且通膨壓力緩解。但就業及經濟復甦尚不穩定、企業樂觀預期減弱及疫情等仍是不確定因素。

經理人觀點：

台股第一季有半導體做後盾：

雖然從量化寬鬆結束到升息的這段時間，股市將較為震盪，但預期台股在第一季有望相對抗跌，主要因為我們認為權值股的財報表現將有機會優於市場預期。台灣龍頭晶圓代工廠是在去年第四季開始全面調漲代工價格，相關效益將會彰顯於去年第四季及今年第一季財報，股價的正面反應將可為大盤挹注上漲動能。另一方面，近期觀察到一些評價偏低的類股反彈幅度較大，主要因先前市場預期 WFH 的需求將顯著降溫，但以目前來看，相關產業訂單動能優於悲觀預期，因此有望有一波落後補漲行情。

聯準會今年有機會只升息兩次：

目前市場上最悲觀的升息預期為今年將升息三次，且第一次將落在三月。但我們認為，由於通膨壓力大幅高漲是在去年第四季，若今年前兩次的升息順利改善通膨狀況，到了第三、四季，受到基期影響，在通膨沒有特別惡化的情況下，或許第三次升息會延到 2023 年才發生，將會是一大利多。但由於大盤受到升息影響的時間較難預測，短線我們仍建議投資人不要過度追高。

全球景氣今年擴張態勢明確：

若以全球經濟來看，美國在上月的初領失業金人數達到近 52 年新低，我們預期消費動能將會持續增加，加上歐洲經濟在去年受到疫情影響甚大，我們預期歐洲及美國在今年聯準會的兩次升息之後，將有望見到強勢復甦。另外在亞洲方面，中國去年在政府的政策干預之下，許多產業遭到打壓，影響投資氛圍，今年也有機會落底反彈，而經濟已許久沒有起色的日本，今年在期許多產業的獲利成長帶動下，景氣有望改善。因此整體而言我們對於今年的全球景氣並不悲觀。

資料來源：Lipper, 2021/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

野村台股五大天王：

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-220100015

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】