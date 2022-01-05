台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 01/05
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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5014   建錩        01/07  上櫃增資    01/03-01/05      1700   19.00     19.00  凱基       01   01/06     59360
6719   力智        01/07  初上市      01/03-01/05      2220  589.00    589.00  福邦       01   01/06    350644
2756   聯發國際    01/10  初上櫃      01/04-01/06       262   78.80     78.80  凱基       01   01/07    187433
5244   弘凱        01/13  初上市      01/07-01/11      1459   41.00     41.00  宏遠       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法K 規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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