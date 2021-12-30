魯比尼：金融市場充滿泡沫 2022年將面臨嚴竣挑戰

紐約大學經濟學教授、被稱為「末日博士」的魯比尼 (Nouriel Roubini)，周三 (29 日) 發文展望即將到來的 2022 年。他警告，隨著美國聯準會政策轉向，美股系統性風險也在成倍增加，投資者在 2022 年全年的大部分時間裡，都將面臨嚴峻的挑戰。

魯比尼表示，儘管新冠病毒的變種造成了經濟增長的下降和中斷，但 2021 年對全球多數經濟和市場來說，是相對積極的一年。美國股市屢創新高，部分原因是聯準會的超寬鬆貨幣政策。

但 2022 年可能會更加困難。疫情還沒有結束，Omicron 儘管毒性軟低，但傳染力高，意味著住院和死亡人數仍可能居高不下，由此產生的不確定性和風險規避，將抑制需求並加劇供應鏈瓶頸。

央行利率正常化伴隨風險

魯比尼指出，過度儲蓄、被壓抑的需求以及寬鬆的貨幣和財政政策，共同造成了 2021 年的高通膨。迫使部分央行正計畫逐步退出非常規貨幣政策，以便開始實現利率正常化。

但另一方面，如果政策利率上調導致債券、信貸和股票市場受到衝擊，央行的決心將受到考驗。市場可能無法消化更高的借貸成本，最終讓央行發現自己陷入債務陷阱，這可能會導致通膨預期上升，通膨將變得普遍。

地緣政治也並不安穩。魯比尼認為，首先，俄羅斯正準備入侵烏克蘭，另外，美中冷戰愈演愈烈，北京加大對台灣和南海的軍事壓力，美中經濟之間更廣泛的脫鉤正在加速。第三個要觀察的是伊朗，新的核協議談判毫無進展。

泡沫與危機並存

新的一年也帶來了一些系統性的擔憂。 2021 年，熱浪、火災、乾旱、颶風、洪水、颱風和其他災害，暴露了氣候變化對現實世界的影響。最直接的影響，已導致食品價格危險地飆升，氣候變化的影響將繼續惡化。

魯比尼稱，更糟糕的是，在可再生能源供應充足之前，大力推動經濟脫碳導致化石燃料產能投資不足。

他強調，隨著 2021 年接近尾聲，金融市場即使不是完全泡沫，也仍然充滿泡沫。

魯比尼認為，只要聯準會繼續採取非常規政策模式，泡沫就可以持續下去。但隨著政策逐漸正常化，資產和信貸泡沫可能會逐漸釋放。此外，通膨、成長放緩以及系統性風險，都可能導致 2022 年的市場進入調整。

無論如何，魯比尼警告，在 2022 年，投資者很可能大部分時間裡都處於困境之中。