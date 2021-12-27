實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 12/27 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5608 四維航 12/27 上市增資 12/21-12/23 4250 32.80 32.80 永豐金 01 12/24 485940 6691 洋基工程 12/27 初上市 12/21-12/23 1458 180.00 180.00 富邦 01 12/24 352438 6414 樺漢 12/27 上市增資 12/21-12/23 425 195.00 195.00 國票 01 12/24 141717 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法K 規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。