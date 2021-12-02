〈陸港盤後〉無懼美股急跌 恒指展現韌性小漲0.6%

美國境內出現第一起 Omicron 確診案例，美股盤中急跌股市由紅翻黑，導致周四 (2 日)A 股三大指數開低。不過 A 股開低後在平盤附近呈現橫盤整理，指數跌幅並未進一步擴大。

盤面上，汽車、水泥、白酒等類股是少數上漲的族群，而半導體、風電、電網、軟體、太陽能等類股則是表現最為弱勢。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.15 兆元，較前一個交易日小幅增加人民幣 68 億元，A 股已連續 30 個交易日成交金額破兆。

港股方面，美股下挫導致恒指開低，不過受到 A 股一度上漲，以及亞股紛紛走揚的帶動下，恒指急拉翻紅，之後便在平盤之上震盪。

但港股近期盤勢相較亞股仍偏弱勢，港幣兌美元也趨貶，反映出資金外流的情況，這對港股後續上攻存有隱憂。

科技類股疲弱不振，恒科指大多時間在 6000 點之下震盪，是限制今日恒指上攻的主因，網科族群仍是賣壓沈重，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 重挫 6.6%、快手 (1024-HK) 大跌 3.9%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 2.4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.09%，報 3573.84 點；科創 50 指數下挫 1.85%，報 1429.5 點；深證成指小跌 0.19%，報 14765.56 點；創業板指小跌 0.19%，報 3466.91 點。

恒生指數上漲 0.55%，報 23788.93 點、恒生科技指數下滑 0.68%，報 6017.56 點，勉強守住 6000 點大關。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 30.21 億元，其中滬股通買超人民幣 39.48 億元，深股通賣超人民幣 9.27 億元。

法人觀點

中銀證券認為，12 月份市場進入明年資產配置的行情，政策的定調將會打破目前類股輪動無持續性主流類股拉抬的局面。目前來看，在穩信用的預期下，權值股有機會出現階段性的漲勢。族群配置上，新能源趨勢不變，低估值權值股有機會反彈。另一方面，前期股價長期停滯、基本面觸底反彈的個股也有機會獲得更多法人關注。

