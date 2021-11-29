實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 11/29 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6770 力積電 11/30 初上市 11/24-11/26 32100 49.88 49.88 元大 01 11/29 739619 6461 益得 11/30 上櫃增資 11/24-11/26 1275 20.00 20.00 元富 01 11/29 22275 6616 特昇-KY 11/30 第一現增 11/24-11/26 425 16.25 16.25 第一金 01 11/29 107365 1268 漢來美食 12/02 上櫃增資 11/26-11/30 425 100.00 100.00 凱基 01 12/01 6792 詠業 12/02 初上市 11/26-11/30 838 98.00 98.00 群益金鼎 01 12/01 1777 生泰 12/03 上櫃增資 11/29-12/01 850 60.00 60.00 元富 01 12/02 2748 雲品 12/08 上市增資 12/02-12/06 1275 34.00 34.00 元大 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。