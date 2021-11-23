疫情催化機器人理財熱度 近三成中年客群可接受e化理財

疫情讓市場對金融服務接受度大幅提升，理財機器人成為銀行經營財富管理的利器，但數位理財並非年輕人的專利，根據兆豐銀行統計，年齡層在 40 到 50 歲的中年族群使用機器人理財的比重約 29%，與 30 到 40 歲的比重 30% 不相上下。

根據兆豐銀行統計，機器人理財確實帶動資產管理規模持續增長，截至今 (2021) 年 9 月底，客戶數年增幅達 1.3 倍，資產管理規模年增幅也達 4 倍以上。

進一步看使用者的年齡層，其中 40 到 50 歲的中年族群占比 29%，僅次於 30 到 40 歲的青壯年族群占比 30%，顯示中年族群對 e 化的理財服務接受度越來越高，數位理財並非年輕族群專屬使用。

銀行更進一步分析客層屬性，從兆豐銀行大數據資料分析顯示，機器人理財服務參與率前 3 名，分別為處女座 (佔比 9.19%)、天蠍座 (佔比 8.96%) 以及天秤座 (佔比為 8.94%)，分析結果與其他家銀行公布的資料趨勢相近。

不過如以交易金額來看，機器人理財交易數的前 2 名，反而是天秤座及雙魚座，兩者合計佔比約 21%，投資行為上的表現較其他星座積極。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，民眾消費模式的改變，挑戰銀行與投資人之間的互動方式，因應疫情下的宅理財需求，兆豐銀行持續推動「無接觸理財」服務，做為首家推出機器人理財服務「理財 e 把兆」的公股行庫，上路以來包括客戶與資產規模都有顯著增長。