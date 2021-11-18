Osema廢棄物轉化綠能技術 獲美投資設廠邀請將啟動募資

隨著各國推動減碳和循環經濟，成立於美國而技術原創於台灣的業者 Osema 今 (18) 日宣布，以「綠色能源技術先行者」定位，發展出廢棄物可轉化為 SAF 綠色航空用油和綠色電力技術，美國已有多個州政府提出設廠投資邀請，預計明年將在台設置 2 座廠，同時朝在美國募資和 IPO 的方向發展。

Osema 執行長張義發說明，Osema 的技術可解決廢棄輪胎問題同時轉換為綠色航油，平均 10 公斤的廢輪胎可轉換為 5-6 公升的航油，目前基隆已有一座廠，預計明年中部和南部再各設一座，接下來也將把源自台灣的技術輸出美國。

Osema 母公司登記在美國，張義發說，有不少國內和美國投資人接觸中，預計第一輪募資約 1 億美元，第二輪則募資 3-5 億元，目標未來於美股掛牌。

張義發進一步指出，各國積極推動減排，Osema 經過 10 多年的努力和研發，以分子斷鏈熱處理裂解技術，將廢輪胎、廢橡膠等廢棄物轉化為 SAF 綠色航空用油與綠色電力等綠色能源，不僅達到減碳的目的，也成就循環經濟。

而藉由美國 AIT 協會引薦，美國華盛頓州、南卡羅來納州、德州等州政府，皆己向 Osema 提出設廠投資邀請。

Osema 強調，綜觀全球現有技術，唯有 Osema 以創新熱處理裂解技術所產生的綠色能源，並於去年起陸續取得台電的躉售契約。

在國內新廠房陸續到位後，張義發看好，可藉 Osema 讓難以處理的石化廢棄物再次被利用，降低各縣市政府焚化爐的使用容量負擔，並提高再生能源的發電比例。

Osema 廢棄物熱處理裂解技術發電，可全天 24 小時發電，不受天候的影響，且設置面積相對減少，發電容量則大幅提升，有助企業輕鬆達成使用 10% 綠電的目標，是企業取得綠色憑證的有效途徑。

張義發也提到，目前太陽能發電和離岸風電發展仍有許多障礙尚待克服，而綠電市場需求仍遠遠大於供給，加上綠電價格偏高且資訊不透明等問題，讓很多企業採購綠電始終遇上瓶頸，除了政府對綠能產業的鼓勵投資和補助，樂見更多的企業一起投入綠能產業發展。

Osema 期望，透過自家的綠能技術協助政府於 2025 年將使用再生能源提升至 20% 占比的目標，並成為全球能源轉型關鍵利器。