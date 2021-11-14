速覽 NFT 市場的交易聚合器 Genie

Genie 通過聚合 OpenSea 等 NFT 交易市場以及 DEX 市場，實現了使用 ERC20 代幣一鍵買賣多件多系列的 NFT，降低了用戶的時間成本與交易成本。

撰文：Eric

Web3 中的「聚合器」是一個非常重要的組件，例如 1inch 這樣的 DEX 聚合器，通過路由實現在多個 DEX 中尋找價格最優，滑點最低的交易對，降低了用戶的交易成本，也提到了資金的利用效率。同樣的邏輯也適用於 NFT 領域，Genie 就是一個 NFT 市場的交易聚合器，通過集成多個 NFT 市場信息，使用戶可以一次性交易多件多系列的 NFT，並通過聚合交易降低交易成本。

目前 Genie 開放了 Beta 版本測試，可以在官方 Discord 聯繫管理員申請參與測試，當前的 UI 及使用流程均是基於 Beta 版本。

點擊 Add NFTs 選擇想要購買的 NFT

選擇完成後點擊右下角 Select x Tokens

進行交易

Genie 對 NFT 交易體驗的改進主要包括兩方面，一方面就是通過聚合實現交易的便利性，用戶無需在多個市場分別搜索想要購買的 NFT，並通過多筆交易完成購買；另一方面，Genie 在聚合交易的同時，也在交易的鏈上處理上下了功夫。若用戶想要購買某個系列的多個 NFT （同一合約下的 NFT），通常鏈上的交易會非常複雜，可能出現搶先交易等導致交易失敗的風險。Genie 的聚合交易算法簡化了鏈上交易流程，降低了交易筆數來提高成功率，還通過委託調用以及通過改變邏輯將部分「事務」轉移至鏈下從而降低了 Gas 費用。此外，Genie 上的交易除 Gas 之外不額外收取手續費。

據 Genie 的描述，產品還可以實現跨標準資產的聚合交易，也就是說像 ERC20、ERC721 以及 ERC1155 等常見的資產都可以在平臺上進行「無差別」交易，具體取決於該平臺所集成的市場。Genie 目前集成了 Uniswap 和 SushiSwap，可以提供使用 ERC20 代幣直接購買 NFT 的服務，具體過程就是通過在 Uniswap 或 SushiSwap 中挑選最低交易成本的交易對，先將 ERC20 代幣等代幣交易爲 ETH，再使用 ETH 進行購買，如此，只要用戶持有的代幣在 Genie 集成的 DEX 中存在與 ETH 的交易對，或許未來都可以直接實現一鍵購買或出售 NFT。Genie 也表示，交易結束後剩餘的代幣（例如交易失敗導致）會被轉換爲 ETH （Genie 將其成爲「Dust」），用戶也可以根據自己的喜好改變 Dust 的代幣種類。

不過需要注意的是，使用非 ETH 代幣進行購買時，如果交易金額過大則會在 DEX 中出現交易滑點較大從而影響最後的實際支出的問題，Genie 也建議用戶單次交易的 NFT 數量不宜過多，否則會導致實際支出與預計想差較大，甚至出現交易失敗的情況。

除了購買之外，Genie 自然也支持出售的功能，Beta 版本暫時只支持 ERC721 格式的 NFT。

點擊 Add Items 選擇想要出售的 NFT

選定後點擊 Select NFTs

未來可以在多個 NFT 市場以同樣的價格一鍵掛單

Genie 支持以同樣的價格一鍵在各個市場中進行掛單出售，但需要支付一筆 Gas 費讓 Genie 可以代表你的錢包地址對 NFT 進行操作，但目前的 Beta 版本僅集成了 OpenSea，所以該功能後續會有怎樣的變化還有待觀察。

Genie 的價值體現在將 ERC20 代幣換成以太坊，再使用以太坊去各個 NFT 市場購買 NFT 的過程集合到了一次操作中，大大降低了用戶的操作難度，也使得用戶無需始終持有以太坊，可以再投資過程中隨時隨地使用 ERC20 代幣購買喜歡的 NFT。目前 Genie 的 Beta 版本仍存在一些問題和限制，Genie 也在向參與測試的用戶徵集問題和反饋意見，未來的產品或許會更加豐富及完善。