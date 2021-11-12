量子基金夯 華人掀起頂級投資熱潮

國外風行已久的量化交易，近年來逐漸受到華人市場的青睞，不僅中國大陸掀起量子基金熱潮，如今這股風潮也吹進台灣，受到國內不少投資人追捧。華爾街資深操盤手，也是量子科技資產管理 (Quant.fin) 投資長孫耀龍分析，量化投資的魅力就在於結合大數據及人工智能，可以追求超額報酬，不管市場漲跌，繳出 3 成以上的報酬率並不難。

Citadel LLC、量子科技資產管理公司投資長 孫耀龍。(圖: 業者提供)

量化交易猶如智能理財的始祖

量化交易在海外發展已經超過 30 年，是一種集結了數學家、統計學家、物理學家等各領域所發展而出的投資模式，利用數學、統計學、資訊技術的量化投資方法來管理投資組合。簡單的說，量化投資堪稱是智能理財的始祖，透過大數據及人工智慧的結合，獲得最優的投資組合及投資機會。

相較於歐美成熟市場，華人市場的量化交易發展歷史雖然較短，但自 2010 年滬深 300 股指期貨上市以來，量化交易的市場潛力逐漸彰顯，近年來中國大陸更是興起一股量子基金熱潮，如今台灣投資人對於量化投資也越來越感興趣。

量化交易風行原因，主要在於它可以追求超額報酬，多數對沖基金便是奉行量化交易，即使整體大環境不好，依然能夠獲得好收益。

成為中國股市與美國股市的護航人

孫耀龍極其善於利用資金，透過資金的力量創造利潤，而且速度及其驚人，從 2006 年到 2020 年總共 15 年間，孫耀龍管理的投信基金年度收益率達 30.3%, 超過同期標準普爾指數年均幅度 18 個百分點以上。孫耀龍在世界金融市場上有著龍的傳人的傳說，但也像龍一樣神隱，孫耀龍生性低調，其名聲只在華爾街操盤人中流傳，但卻是華爾街極少數亞洲投資專家中，人人景仰的先鋒頂尖前輩。

孫耀龍帶領 Citadel LLC 成為中國股市與美國股市的護航人

據華爾街日報報導，2014 年 5 月 Citadel LLC 成為首家根據試點計劃完成人民幣募資的外國公司。 該試點計劃允許中國高凈值群體通過境外對沖基金投資海外市場。 Citadel 是世界規模最大的對沖基金之一，管理著大約 260 億美元的資產。 Citadel 已將加大對中國的投資力度作為一個重點。此基金與中國政府還保持的良好的關係。

也讓城堡公司在短短兩年內，登上世界各大交易所的交易量排行榜，更創下「單日百億美金交易量」的優秀成績。更驚人的是，有效利用數據管理資金水位，僅用基金中，35% 有限資金，創造長達 3 年每月皆超過 35% 的總報酬，也就是說，每月實際部位投資報酬接近 100%，讓城堡基金的績效成為機構法人焦點，寫下一頁的傳奇歷史。王坤德在城堡公司三年期間，管理整個部門 38 檔策略交易基金高頻量化交易團隊，資產規模高達 90 億美元。

Quant.fin 量化交易結合金融科技

在城堡公司年年投資都創下佳績的孫耀龍，相繼回到故鄉台灣與新加坡，展開另外人生旅程。創立了量子科技資產管理公司 (Quant.Fin)，量子科技資產管理主要是結合量化交易及金融科技，開發出各股市、期市、外匯等等各種交易市場，可以提供穩定超越年報酬 30% 以上的量化交易模型與對應金融市場。

由於過去強大的經驗背景，短短六個月內，量子科技資產管理打造出了該公司智能王牌 - Quant.Fin Ace AI，績效亮眼，月報酬率高達 30%~150%。旗下所管理的資產也從資本 500 萬美元成長到 3000 萬美元，並且六個月內，不論市場上漲或下跌，整體投資報酬皆超越 35%。

以該公司推出的 Quant.fin King、Quant.fin Queen 等兩檔旗艦策略基金為例，可依據市場情勢綜合，採取相對應的量化交易策略，即使近期市場劇烈震盪，基金自推出以來，未出現過回撤，每月皆維持高達 26% 以上正報酬。

今年團隊預計擴大至 60 人規模，將以香港為研發中心據點，持續拓展亞洲版圖，期望成為全球前十大交易量的團隊。(圖: 業者提供)

此外，著眼於台灣科技發展成熟、優異工程人才與財金人才輩出，量子科技資產管理公司也以開放的企業文化、扁平組織、豐厚薪資及福利制度吸引優秀工程人才，同時更祭出年薪最高 500 萬元的優渥薪資，延攬優秀的量化交易技術人員。今年團隊預計擴大至 60 人規模，將以香港為研發中心據點，持續拓展亞洲版圖，期望成為全球前十大交易量的團隊。

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