【野村投信】QE確定退場 股市震盪走高

焦點訊息：

美國勞工部 9 日公布 10 月生產者物價指數 (PPI) 年增 8.6％，增幅維持近 11 年高點，而排除食品及能源價格的核心 PPI 年增 6.8％，與 9 月持平，同樣維持在歷史高點。

繼 10 月，瑞銀 9 日再次將中國 2022 年 GDP 年增率下修至 5.4％，主要基於房地產市場疲乏將拖累投資，而「零新增」的防疫策略，也可能阻礙消費復甦，並認為若上述狀況出現更大波動，該指標將降至 4.0％。

經理人觀點：

QE 確定退場，升息仍要看就業狀況：

聯準會已於上週宣布 11 月開始縮減購債，每月減少 150 億元，因此預計 QE 到明年第三季就會完全結束。而升息方面，由於聯準會的政策目標包括 1) 略高於 2% 的通膨、2) 長期穩定的通膨，以及 3) 充分就業，根據彭博預估，2022 到 2024 年的通膨僅微幅高於 2%，符合政策目標，因此只要 2022 到 2023 年有達到充分就業的目標，聯準會就會啟動升息。而由於非農就業人數近三個月的均值是月增 55 萬人，計算下來 3Q22 前可以達成充分就業，因此市場普遍預期明年 7 月會升息一碼，但考慮到因疫情而提早退休及還在花政府補貼的人口，我們認為升息時點有機會往後延。

未來 1-2 季股市仍偏震盪：

由於中國限電、美國塞港、半導體長短料等問題，第四季可能會開始出現庫存修正的風險，惟 9、10 月的股市修正好像已經反應完這一個利空因素，因此，接下來還是要回歸明年的基本面。而明年獲利的大方向就是和今年大致持平，因此在未來 1 到 2 季，我們預期指數還是會呈現較為震盪的格局，震盪區間可能在 1 千多點，因此面對大漲大跌投資人都不需太過興奮或恐懼。

關注重點：

第四季將多關注一些高獲利、低本益比的股票，例如因半導體產能吃緊而漲價的公司，市場可能預期明年會跌價而偏空看待，但短線上我們認為因其獲利水準仍在高檔，評價已較為便宜。而在元宇宙，因其架構是需要高速的晶片及電腦以高速運算、高頻傳輸來達成，因此對於 AI 晶片的需求將會大幅成長。長期來看，我們認為在題材上相較去關注 AR 及 VR 概念股，應著眼於資料中心和伺服器所能提供的運算服務，而在這概念下，設計服務和 IP 等公司長期將更加受惠。

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