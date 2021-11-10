〈陸港盤後〉PPI數據帶來壓力 滬深股市探底回升 港股拉尾盤收漲

陸股周三 (10 日) 於早盤大幅下滑之後，午後探底回升，上證指數跌破年線，下挫 0.41%。

截至收盤，上證指數跌 0.41%，報 3492.46 點，深成指數跌 0.38%，報 14515.88 點，創業板指數跌 0.3%，報 3399.66 點。兩市合計成交 10802 億元，北向資金淨流出 118.1 億元。

以類股來看，煤炭、電力等領跌，鋰電板塊走弱，元宇宙、數位貨幣概念表現活躍，醫藥板股午後大漲，沃森生物等多股漲停。

周三上午公布經濟數據，10 月份消費者價格指數較去年上漲 1.5%，略高於預期，10 月份生產者價格指數較去年上漲 13.5%，升至逾 26 年高點，也高於預期值 12.4%，促使股票市場全天疲弱。

港股恒生指數先跌後漲，尾盤由科技股及內房股帶領，收盤反漲 0.74%，報 24996 點，恒生科技指數升近 2.1%，報 6349 點，成為帶領盤勢逆轉的最大功臣。

陷入困境的中國開發商花樣年控股 (1777-HK) 股票在停牌六周後復牌，股價在香港一度暴跌 52%，最後收跌 36.6%。

展望後市，東吳證券認為，滬指圍繞年線和 3500 點附近震盪整固，但盤面題材輪動較快，操作上建議，可以關注業績表現較優、調整相對較為充分的消費電子、汽車零部件及無人駕駛等成長板塊。

巨豐投顧認為宏觀經濟數據不支持 A 股向上突破，PPI 指數節節攀升而 PMI 數據連續 7 個月走低，預示著周期行業拐點來臨。總體看，三季報結束後，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈乃至跨年行情都值得期待，建議投資者重點關注科技股、超跌次新股及券商板塊。