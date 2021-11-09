【富蘭克林】AI新科技類股，相關基金具吸引力

2021 年第二季科技類股到波段高點，儘管第三季科技類股拉回整理，但隨著近期公布第三季財報下，不乏網路科技及電動車等新科技相關大廠表現勝出，帶動科技類股價表現反彈。富蘭克林華美投信認為，多數財報優於預期，加上景氣多頭延續，聯準會亦表明將縮減購債、並觀察就業市場持續復甦，包括: 物聯網、新能源車、高速運算與伺服器等表現亮眼，建議持續布局 AI 新科技類基金，以掌握成長機會。

根據外資 I/B/E/S 報告，統計截至 10/29 為止，目前已揭露財報的美國 S&P500 企業中，約 82% 獲利優於預期，且根據 FactSet 分析，今年第三季 S&P500 企業獲利有望成長 35% 以上，近期已經激勵市場投資人樂觀情緒，帶動美股指數持續再向上挑戰前波高點。(見下圖)

針對目前總經面，富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信表示，FOMC 會議如市場預期，聲明本月中將啟動縮減購債，每月減少 150 億美元，並維持高通膨僅為暫時性的說法，強調縮減購債與升息並無直接關聯，且目前仍未到適合升息的時點，景氣仍維持復甦中。

黃壬信分析，由於車用晶片密集為新能源車發展趨勢，使晶片製造產能利用率滿載；現代車加入更多的自動駕駛系統 (ADAS)，且設計愈來愈朝休旅車與電動車靠攏，汽車的晶片需求也越來越密集，每部輕型自駕車的平均使用晶片近 300 片，車用晶片使用上有逐漸密集的趨勢。

富蘭克林華美投信認為，電動車產業逐漸發展的過程中，也將帶動智慧交通趨勢，驅使半導體產業的產能利用率滿載，半導體廠紛紛擴廠與增加資本支出，暗示未來訂單需求將持續強勁，部分 IC 設計廠商，晶片產品交貨持續供不應求。

觀察美中兩大國在科技上的角力不斷，從美中貿易戰的晶片、高科技技術與人才資源搶奪更是不勝枚舉；展望未來 5 年到 10 年，投資趨勢也將更貼近人類生活所需要的便利性需求，因此，無論美中兩國政策與產業發展都靠攏這兩大類股，一是新能源 (太陽能、風力水力發電)、二是新能源車類(IC 設計、晶片整合) 類股，政府資源將強力支持相關產業持續發展。

故富蘭克林華美投信也積極建議，時序進入第四季中，投資人不妨可先尋找具投資價值之「雙 A 新概念」基金 (AI 新科技與中國 A 股基金) 互為搭配，採雙投資主軸布局 2022 年，同時聚焦: 新能源車、衛星物聯網、智慧交通與智慧城市類股為全球各國產業發展關鍵，建議持續加碼、或以定期定額的方式，持續扣款累積，以掌握美國與中國等 AI 新科技發展趨勢。

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