NFT 週報 | 社交概念流動性回暖，元宇宙火熱助 The Sandbox 活躍

本週 NFT 市場交易量與交易總額均有所下降，上週異常活躍的 CryptoPunks 本週迴歸正常。

本週不可錯過的 NFT 大事件

韓國金融服務委員會稱 NFT 不是虛擬資產，不受監管（11 月 5 日）

耐克可能會在未來幾個月 推出 虛擬產品（11 月 3 日）

微軟正在 賦能 元宇宙，可使會議成員使用個性化頭像和獲得沉浸式體驗（11 月 3 日）

Huobi Global 推出 NFT 市場「Huobi NFT」試用版（11 月 1 日）

幣安 NFT 將在 Bloktopia 中 建立 虛擬總部（11 月 5 日）

版權 NFT 平臺 Euterpe 在 SSCI 美國核心法學期刊 公開發表 項目白皮書（11 月 4 日）

Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 完成超 300 萬美元融資，將 推出 NFT 市場（10 月 30 日）

波場基金會和 APENFT 聯合推出 1 億美元基金，支持 NFT 項目和藝術家（11 月 4 日）

CryptoPunk #7557 以 4.444ETH 的價格售出，原擁有者意圖以 180ETH 的價格購回但 未能成功（11 月 2 日）

去中心化加密資產商店 Arche 將聯合 CoinMarketCap 空投 NBA 球星麥迪 NFT 盲盒（10 月 30 日）

NFT 市場

市場概覽

NFTGO 數據顯示，本週（10 月 30 日-11 月 5 日），NFT 市場市值環比上升 2.02%，較上週增速有所放緩，總持有地址數環比上升 4.42%，與上週增速持平。目前市場上共流通 13,323,237 枚 NFT，歸屬於 628,008 個地址。過去 7 天裏共有 45336 個用戶參與過 NFT 的交易，共發生 60137 筆交易。

本週市場前期呈現買方市場延續，11 月 2 日後轉變爲賣方市場。目前市場買方多於賣方，呈現賣方市場。此外，NFT 市場活躍地址環比下降 16%，市場流動性較上週有所下降。

NFT 市場數據統計，數據來源：NFTGO

市場交易數據

本週 NFT 市場交易量與交易總額均有所下降 ，且交易總額環比上週下降 72.18%。本週市場交易總額與交易量的走勢趨於一致，即交易總額的變化主要受量的驅動，而非交易價格。

NFT 市場一週交易總額趨勢圖，數據來源：NFTGO

NFT 市場一週交易量趨勢圖，數據來源：NFTGO

細分賽道流動性

從流動性上看，本週 NFT 整體流動性較上週有所下降， 細分賽道中社交概念 NFT 作品仍佔據榜首，且較上週流動性有所回升，爲 4.10%，收藏品 NFT 作品本週排名第二，但流動性有所下滑，爲 1.13 %，藝術品 NFT 作品本週排名第三，流動行爲 0.58%。上週排名第三的 IP 賽道本週流動性持續下降，排名第四，爲 0.56%。

NFT 市場細分賽道一週流動性數據統計，數據來源：NFTGO

NFT 項目排行

一週成交額排行

過去一週成交總額最高的 NFT 仍然是 CryptoPunks，繼上週虛假繁榮後，CryptoPunks 本週成交總額有所回落，爲 25,602,290.18 美元，較上週環比下降 95.54%，約佔 NFT 市場總交易額 11%。CryptoPunks 當前最高成交價格爲 529,738,887.39 美元，平均成交價格爲 225,317.18 美元。整體來看，CryptoPunks 價格較高，但目前最新成交價也爲最高價，或許仍存一定的升值空間，但由於成交價格跨度過大及流動性不高，仍存在收益率過低的風險。

NFT 市場一週交易總額排行，數據來源：NFTGO

一週流動性排行

本週 NFT 項目整體流動性均不高，過去一週流動性最高的項目爲 Jungle Freaks，流動性爲 47.90%。上週流動性最高的項目 Z-Huge 本週流動性環比下降 92.19%，爲 9.96%，排名第九。截止目前，Jungle Freaks 平均成交價格爲 4,104.77 美元。當前最高成交價格爲 99,720.77 美元，最低價格爲 0.04 美元。過去七天共成交了 4802 筆，但還沒有巨鯨（持有超過 100 萬美金價值的 NFT 地址）進入 Jungle Freaks 市場。目前市場買方多於賣方，呈賣方市場，價格仍有上升趨勢。

Jungle Freaks 是漫畫家 George Trosley 手繪的 FREAKS 合集，總量爲 10000 個，目前一級市場已經售罄，可在 OpenSea 上購買。OpenSea 上交易總量爲 16,000ETH，地板價爲 0.69ETH。

NFT 市場一週流動性排行，數據來源：NFTGO

一週成交量排行

根據 Nansen 數據，過去一週交易人數最高的 NFT 項目是 ArtBlocks，共成交 2391 筆。ArtBlocks 平均成交價格爲 10,929.74 美元，當前最高成交價格爲 6,933,483.52 美元。目前市場上共有 23,286 位參與者持有 ArtBlocks，其中存在 89 位巨鯨。最大的巨鯨地址爲 0x55FaF0...a92D，賬戶共持有 150 枚 NFT，其中 143 枚爲 ArtBlocks，價值逾 4800 萬美元。目前 Art Blocks 市場持續呈買方市場，賣方多於買方，但雙方差距在逐漸縮小。

值得一提的是，The Sandbox 在上週完成了總額達 9300 萬美元的融資的同時，成交量也出現了超五成比例的大幅增長，近期市場中元宇宙概念的火熱成爲了 The Sandbox 備受矚目的關鍵因素。

NFT 市場一週交易量排行，數據來源：Nansan

NFT 作品

過去一週成交額最高的 NFT 作品中，CryptoPunk 前十中佔據 6 席。售價最高的 NFT 是 CryptoPunk #2584 （815,292.54 美元），由 0xE54420...8637 地址於 11 月 3 日購入，該買家錢包中共 8 枚 NFT，其中 4 枚是 CryptoPunk，價值超 150 萬美元，目前暫無出售記錄。

售價第二高的 NFT 是 ArtBlocks 的 Fidenza #893 （760,164.74 美元），由 0x084334...E52c

地址於 10 月 29 日購入，該買家錢包中共 16 枚 NFT，包含 6 個不同 NFT 種類，持有最多的是藝術類 NFT。售價第三的 NFT 作品是 Bored Ape Yacht Club #1606 （716,028.46 美元），由 0x7D19ba...6edf 於 10 月 30 日購入。

NFT 市場一週成交額最高 NFT 排行，數據來源：NFTGO

巨鯨排行榜

過去一週，NFT 市場持倉價值達 100 萬美元的 NFT 巨鯨有 590 名，較上週減少 12 位，但持有 NFT 價值較上週有所上升，超 61 億美元，佔 NFT 總市值的 33.73%。且過去一週共有 184 位巨鯨參與了 1353 次市場交易，大部分是藝術類 NFT 作品。

過去一週最受巨鯨歡迎的 NFT 中，ArtBlocks 仍然佔據榜首 ，有 22 位巨鯨選擇購入，較上週增加兩名。排名第二的爲 CrypToadz ，有 15 位巨鯨選擇購入。排名第三的爲 Party Degenerates，有 8 名巨鯨選擇購入。上週排名二三的 Bored Ape Yacht Club 及 CryptoPunks 本週並未上榜。

巨鯨排行榜榜首地址爲 0xBeC69d...6B06，於本週花費 527,026.79 美元購入了大量 CrypToadz ，目前賬戶中共持有 387 枚 NFT，價值逾 270 萬美元。

NFT 市場巨鯨排行，數據來源：NFTGO