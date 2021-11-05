〈陸港盤後〉上證指數收跌1%寫10周低點 周期股回調

陸股上證指數周五 (5 日) 收跌 1%，再次失守 3500 點關卡，收盤價創逾 10 周新低。

截至收盤，上證指數跌 1%，報 3491.64 點，深成指數跌 0.64%，報 14462.62 點，創業板指數跌 0.28%，報 3352.75 點。兩市合計成交金額，連續第 11 個交易日超過 1 兆元人民幣。

從盤面上看，元宇宙、北交所概念、鴻蒙概念板塊漲幅居前，煤炭、電力、化工等周期股板塊跌幅居前。元宇宙仍是最受關注的概念股。

香港股市部分，在中資房地產開發商領跌之下，恒生指數收跌 1.41%，報 24870.51 點。恒生科技指數挫 1.55%，嗶哩嗶哩跌超 5%，京東集團跌超 4%，阿里巴巴、美團跌超 3%。

根據交易所通知，中國房地產開發商佳兆業集團及其多個部門在香港上市的股票於周五停牌。投資者對佳兆業流動性狀況的擔憂始於 10 月份。佳兆業上個月取消了投資者會，隨後幾天標普和惠譽密集下調評級，致其股債承受拋售壓力。

中國央行周五開展了 1,000 億元人民幣七天期逆回購操作，利率仍持平於 2.20%。這是月初逆回購規模先降至百億，反彈至 500 億後再一次增量。

對於股市前景，巨豐投顧認為，三季度宏觀經濟數據不支持 A 股向上突破，PPI 指數節節攀升而 PMI 數據連續走低，預示著周期行業拐點來臨。短線三季報結束後，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，建議投資者重點關注科技股、超跌次新股及券商板塊。

國盛證券指出，A 股高低位板塊估值的分位差創出十年之最，多數周期行業潛在產能巨大，並不具備高成長性，仍不建議盲目參與。周期股退潮，預計消費板塊成為新主線，科技題材強度緊隨其後。