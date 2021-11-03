11月投資展望 你一定要注意這件事

11 月市場的重點將在台灣時間 11/4 FOMC(聯準會) 公佈的會議結果，依主席鮑爾最近公開談話來看，宣佈縮減購債應無懸念，且最快 11 月中就會啟動， 而針對操作上趨勢觀察重點則在，新台幣匯率相對美元指數的強弱表現上，將會影響大盤的震盪程度大或小的問題，因為只是單純公布一件討論已久的事情。重點在於有震盪就會有買點。

展望 11 月行情，將會與 10 月一樣好，但強勢股絕對不會是同一批。如昇貿 (3305-TW) 持續創高很強沒錯，但從我九月底預告以來漲幅高達 + 40%，11 月要再續漲個三四成難度很高；加上十月底尾段漲勢至少一半以上強勢股都在走嘎空，既然是嘎空通常是一波到底，拉回就是休息，並非買點。

因此本週四 (11/04) 到下週二 (11/09) 黃金佈局交易日，是 11 月上旬最重要的布局時機點，鎖定的將全新強勢股，而不是舊強勢股如：漢磊 (3707-TW)、宏達電(2498-TW)、美琪瑪(4721-TW) 及康普(4739-TW)，拉回不會找買點。

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