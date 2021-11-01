三分鐘讀懂 Alien Worlds：融合 DeFi、NFT 與 DAO 的太空探索遊戲

Alien Worlds 是基於 WAX 開發的一款太空探索遊戲，可爲玩家提供土地所有權、部署工具、士兵和武器，並定製專屬遊戲角色，目前已支持以太坊、WAX 和 BSC。



撰文：Groot

去年夏天以來，DeFi 以及 NFT 概念的先後爆發促成了加密貨幣市場有史以來最長的一輪牛市，不過正如 DeFi 快速發展過程中所「倚仗」的高度可組合性這一特徵，這種堆疊後產生 1+1>2 效果的可能性，實際上在今年 NFT 躥紅之後，爲鏈上世界提供了更大的想象空間。

而本文將介紹的 Alien Worlds，正是一個融合了 DeFi、NFT、DAO 以及元宇宙等多重熱門概念，並圍繞土地挖礦、NFT 卡牌遊戲以及 DAO 幾大主題的太空探索遊戲。

Alien Worlds 是什麼？

Alien Worlds 的中文譯名爲外星世界，是由 Dacoco GmbH 公司基於 WAX 公鏈開發的一款太空探索遊戲。Alien Worlds 可以爲玩家提供土地所有權、部署工具、士兵和武器，並定製專屬遊戲角色，是一款目前已支持以太坊、WAX 和 BSC 的多鏈 NFT DeFi 元宇宙遊戲。

Alien Worlds 融合了 DeFi 以及元宇宙等多重概念，把挖礦等 DeFi 概念引入到了 NFT 遊戲之中。在一個設定在 2055 年的虛擬世界中提供了 7 個星球共計 3343 塊土地供玩家探索，玩家還可以進行收益挖礦以及 PK。

遊戲內的星球以及土地會附帶行星礦罐以及土地佣金率等數據，這些數據直接關係到在遊戲內進行挖礦的收益表現。除此以外土地還擁有土地係數、挖礦難度以及 NFT 幸運值等一系列更細分的指標，這些數值關係到挖礦效率以及玩家獲得 NFT 資產的機率。不過採礦過程中並不需要用戶操作，只需要等待一定時間後就可以一鍵領取開採的 TLM 代幣以及 NFT。

採礦獲得的 TLM 代幣以及 NFT 都可以通過鏈上市場進行交易變現。其中 NFT 資產可以在 AtomicHub 或其他 NFT 交易市場進行交易。而 TLM 可以在 Alcor 交易所兌換爲 WAX 代幣，也可以跨鏈工具轉移到 Binance, FTX 或者其他支持 TLM 代幣的交易所進行交易。

全新玩法：任務模式

在基礎的挖礦玩法以外，目前 Alien Worlds 已經在 BSC 網絡上線了最新的任務模式。玩家可以在整個元宇宙的任務（Missions）模式中發送虛擬宇宙飛船，以此獲得遊戲內的 NFT 道具，也可通過參加各個玩家社區舉辦的多種多樣的活動以獲取其鑄造的 NFT。

玩家可以使用 TLM 在每個任務中發送宇宙飛船，以此獲得代幣獎勵罐中的獎勵份額。此外每個玩家還會獲得一個專屬的任務紀念 NFT，首期在 BSC 網絡上線的任務模式一共包含 8 種不同的任務 NFT 卡牌，而這一功能還將適用於未來基於 NFT 遊戲卡的遊戲。

社區內的所有玩家都可以自由參與「探索者任務」，所有活動的記錄都存儲在區塊鏈上，這意味着活動本身是高度透明的，對於玩家也更加公平。

代幣 TLM

Alien Worlds 生態內擁有兩種貨幣其中一種是代表遊戲內物品的 NFT 代幣，或者簡單來說就是 NFT 形式的遊戲道具或資產。而另一種 ERC20 標準的協議代幣 TLM （Trilium）則在生態內扮演着更重要的角色。玩家在遊戲中可以通過挖礦賺取 TLM，並能將 TLM 質押到星球的 DAO 中參與管理和決策。此外，在遊戲中玩家還需要通過支付 TLM 來購買或升級道具，參加部分任務以及活動也需要支付 TLM。

TLM 的發行總量爲 100 億枚，代幣分配比例如下：種子輪銷售 13.75%、預售輪銷售 6.69%、幣安 Launchpool 銷售 2.92%、團隊預留 14.6%、生態系統預留 14.24%、營銷成本預留 9.24%、初始流動性提供預留 5.84%、顧問分配 5.35%、質押獎勵預留 3.41%。剩餘部分會預留給外部協議、生態參與獎勵以及安全審覈成本等。

Alien Worlds 怎麼玩？

用戶註冊 WAX 錢包後，即可在 Alien Worlds 遊戲首頁進行授權登錄。登陸完成後可以設置遊戲暱稱和角色形象。

基礎信息設置完成後即可進入星球選擇頁面，該頁面中建議選擇行星礦罐數值儘可能大的星球，因爲該數值關係到該星球未來的挖礦潛力。隨後會進入土地選擇頁面，確認完成後，即可進入挖礦頁面。

挖礦開始後用戶無需進行手動操作，只需要等待採礦成功，即可點擊 Claim 領取 TLM 代幣收益以及挖到的 NFT 資產。

若要再次進行挖礦，在遊戲內點擊 Mining Hub 進入採礦中心等待倒計時結束，即可進行下一次挖礦。

除此以外，用戶還可以在遊戲內質押 TLM 代幣來提高 TLM 的挖礦效率，並參與星球的治理。質押可以通過遊戲主頁面的 Staking 按鈕進行，玩家可以在其中 6 個星球中選擇任意一個進行質押。需要注意的是質押的代幣需要在 48 小時後才能夠解質押領取。

小結

據官方公佈的數據顯示，截止 2021 年 9 月，Alien Worlds 的玩家賬號數量已經達到了 3328707 個，每日活躍玩家數量達到 269985。

雖然現如今的鏈遊在遊戲畫面包括玩法的豐富程度上，尚不足以撼動傳統的 3A 大作，但是從「Free to Play」到「Play to Earn」這種商業模式上的變化，賦予了鏈遊新的活力。邊玩邊賺概念在過去幾個月的時間裏促成了鏈遊賽道的快速發展，並促成了 NFT 的新一輪加速增長。而對於更具創新性的 Alien Worlds 來說，快速增長的用戶數據的以外，實際上還存在着更值得憧憬的未來。