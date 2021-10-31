Chainlink 聯合創始人 ：混合型智能合約將爲去中心化應用帶來新機會

Chainlink 聯合創始人 Sergey Nazarov 表示混合型智能合約不僅限於區塊鏈，而且能夠通過預言機網絡訪問鏈下資源，讓開發者實現更多的創新。

演講：Sergey Nazarov， Chainlink 聯合創始人

在 10 月 27 日舉行的第七屆萬向區塊鏈全球峯會上，Chainlink 聯合創始人 Sergey Nazarov 及中國區負責人費聯浦帶來了關於混合型智能合約的分享。以下內容整理自演講會場。

費聯浦：很榮幸介紹下一位發言人，也就是 Chainlink 的聯合創始人 Sergey Nazarov。Chainlink 爲全球預言機網絡設立了標準，爲混合型智能合約提供服務，並將區塊鏈應用連接至真實世界的數據。Chainlink 未開發者提供了最豐富的優質數據源和最安全的鏈下計算資源，可以覆蓋任何區塊鏈上的智能合約，幫助智能合約實現更強大的功能。Chainlink 爲全球頂級區塊鏈幾百個項目，保障了數百億美元的價值，其中包括以太坊等。Sergey Nazarov 將分享智能合約的總體發展趨勢、智能合約功能的發展歷程，以及技術創新將爲區塊鏈解鎖應用哪些新的功能。他將提到一些創新，不僅包含去中心化金融，還包含非同質化通證、遊戲和保險等衆多新興行業。Sergey Nazarov 將重點談混合型智能合約如何推動這些發展趨勢，混合型智能合約不僅限於區塊鏈，而且能夠通過預言機網絡訪問鏈下資源。他將深入探討 Chainlink 如何推動混合型智能合約的發展，專注於開發跨鏈服務，特別是跨鏈互操作性協議來聯通所有區塊鏈。

最後 Sergey Nazarov 將暢想未來，探討這種連接性如何推動剛接觸企業和機構進入這個新興領域，下面有請 Chainlink 的聯合創始人 Sergey Nazarov。

Sergey Nazarov （線上）：Chainlink 將實現點對點的交易。首先我們要記住的一點是，智能合約的構建方式和應用範圍在不斷的發展，智能合約最初是一條區塊鏈上的一行簡單的代碼。智能合約的定義快速迭代，變成了一代代碼，智能合約首先是通證合約。這就是智能合約最初的架構，現在出現了各種各樣的金融協議，比如去中心化的保險，如今的智能合約包含了一系列鏈上代碼，以及各種線下最小化信任系統，也就是預言機的機構。Chainlink 爲用戶提供上百個、上千個預言機網絡，現在我們的範圍已經拓展到了各種信任最下化的鏈下計算。因此智能合約的定義不斷髮展進化，從最初的單個合約，發展到同一鏈上的各個合約，到現在多個合約可以接入預言機，提供不同的隨機數，以及各種合約的接入。我們相信未來合約的數量會不斷增長，也會有越來越多的鏈下去中心化預言機和網絡。智能合約的定義現在也擴大成了，包含在各個鏈條上的多個合約，每個合約都可以接入不同的預言機網絡，獲取數據計算機資源。隨着智能合約的發展，人們可以在智能合約上加入越來越多的元素，智能合約也可以幫助解決越來越多的社會問題，並實現點對點的交易，所以出現了越來越多的金融產品和服務，同時我們也看到了越來越多的保險產品、去中心化防欺詐遊戲，以及越來越多的使用加密技術製成的合約。這些產品都是基於混合智能合約架構打造的，這就是我們的目標，我們的目標是將混合型智能合約架構應用於現實世界中，提供各種鏈下服務，包括經過驗證的數據，爲隨機數生成信任最下化的鏈下計算。甚至通過跨鏈通信技術，打造更先進的跨鏈智能合約。

這類似於互聯網的發展軌跡，我們在互聯網世界中，有許多人接入幾百個服務，開發各種複雜的 Web 應用，應用中嵌入了很多服務。還接入了很多外部服務，包括支付、信息傳輸功能。這將會打造出最具價值的 Web 應用，這也就是區塊鏈行業需要發展的方向。我們需要建立一個快速迭代、面向服務的基礎架構，集中包括一些是鏈上，一些是鏈下。我們提供的是鏈下服務，包括鏈下的數據，以及確保輸入智能合約的數據是真實可靠的。除此之外，我們需要一些鏈下的計算資源，比如預言機網絡。現在我們的服務還加入了跨鏈數據驗證，以及跨鏈數據傳輸，以及跨鏈通證轉移。開發者不僅可以開發出豐富數據的智能合約，也可以通過預言機網絡執行鏈上無法進行的計算，要使得這個智能合約更加的混合，我們的開發者開發出來了聯通其他鏈上服務和其他代碼的智能合約。你可以打造出來一個同時覆蓋許多區塊鏈的應用，其他鏈上的用戶，也可以使用這個應用。同時你的應用仍然是在一條核心區塊鏈上運行的，你仍然可以享受到區塊鏈上的優勢，比如可拓展性等等。你不僅可以靈活選擇應用所運行的核心的區塊鏈，還可以靈活地訪問任何所需的鏈下數據，以及計算資源。

同時我們可以保障計算是基於最小的信任化，也可以靈活地訪問其他鏈上的所有智能合約，或者把你的智能合約高效地拓展到其他鏈上。同時我們可以保證這種無縫的連接，這是行業下一階段的發展方向。一方面爲金融的合約提供數據，提供最小化的鏈下計算。來實現區塊鏈無法實現的功能，同時與區塊鏈的狀態結合，我們深度參與並推動了整個過程的發展。另外一個發展，就是區塊鏈企業和機構應用，我們知道這個區域發展得很快，一些是因爲區塊鏈跟智能合約的效率，一些是市場經濟的因素，一些是由於客戶的需求。客戶希望從企業、機構獲得這樣的應用。我們已經集成了幾百個這樣的鏈，這樣的話，我們就建立了一個抽象層，這個抽象層相當於企業訪問所有區塊鏈的接口，這也就是說無論是企業、機構、政府還是私營公司，它們不需要研究每個區塊鏈。如果是跨國企業，它需要跟全世界各個企業打交道，不得不跟不同的區塊鏈交互。因爲在全世界的不同地區、不同行業，可能會有不同的區塊鏈。有些是交易衍生品，有些是證券，有些是國際貿易，還有廣告、網絡等等。也就是未來區塊鏈的格局會不斷變化，不同垂直區域也會有它們的區塊鏈。但是對於這些企業和機構來說，它們需要跟不同的區塊鏈環境進行交互，但是由於我們在區塊鏈環境中發佈了預言機網絡，我們就發佈了執行計算機的網絡。我們同時可以幫這些集成的項目保障了數百億美元的價值，爲智能合約提供服務。所有這些集成，都經歷了時間的考驗，他們現在都非常成熟。因爲我們知道核心開發者希望在他們的生態中，集成這樣的服務，使得我們有越來越多的去中心化服務，可以服務於這樣的區塊鏈生態。鏈上開發者生態，是衡量一條區塊鏈發展的真實目標。隨着我們現在提供成百上千個去中心化的預言機網絡，這些都可以幫助我們賦能智能合約，同時我們也積累了越來越多的集成案例，有一些開發者負責維護區塊鏈和 Chainlink 的集成，他們不僅會使用 Chainlink。甚至是區塊鏈的核心開發團隊，也希望對集成進行操作，這樣使得來自企業後端的交易和指令，都可以通過這個接口來傳輸。最終會對所有人有好處，對區塊鏈來說，在鏈上可以輸入大量的指令，可以高效運行。企業不需要每個季度研究 10 到 15 條的區塊鏈，只需要在交易對手方選擇的環境中開展交易。通過這樣單一的抽象層，我們可以輔助這樣一些交互，同時它也會更好地改善銀行、保險、國際貿易，以及貿易金融等各個領域的客戶體驗。

毫無疑問，如果作爲跨國企業的話，你將需要高效地跟不同的區塊鏈進行交互。所以這對企業來說，是一個非常大的技術壁壘。因爲區塊鏈有它的安全性和複雜性，所謂的複雜性，才需要我們建立抽象層。API 接口就是一個抽象層，爲用戶提供各種資源的平臺，也是抽象層。除了通過去中心化預言機網絡提供服務外，所關心的另外一個領域。CCIP 就是我們這個領域的工作成果，我們正在爲跨鏈傳輸信息，開發一個全局的標準。這裏的重要的細微差別就是信息傳輸，CCIP 是跨鏈互操作協議，不僅支持通證的轉移，轉移通證的同時可以傳輸信息。因爲消息是大多數金融系統的核心要素，消息可以傳達指令，以及如何轉移通證。總體來說，CCIP 是我們和區塊鏈行業頂尖的開發團隊共同合作的結果。包括各個金融智能合約的團隊，以及區塊鏈上的一些衆多中心化的金融平臺。同時我們還攜手了其他一些組織。專注於消息傳輸還有另外一個好處，不僅可以通過跨鏈來發送任何通證，同時可以發送你想要的操作。控制你想要通證。同時也可以 NFT，同時還可以在中央數字貨幣和 NFT 上加上指令，還可以命令通證如何橋接。只有通過建立抽象層，纔可以保障數百億的美元資產，在這樣的鏈上進行數據的傳輸。同時它可以幫助我們提高信任和安全性，所以我們非常專注於 CCIP 的開發。這也幫我們解決了最關鍵的問題，就是作爲企業來說，如何跟不同的區塊鏈交互。其實最終的解決方案，還是通過抽象層。

我們一開始通過服務實現這樣的抽象層，而現在這個抽象層逐漸演變成信息、消息傳輸的中樞。企業不需要逐一研究 50 條或更多的區塊鏈，甚至他們不需要擁有這些區塊鏈上的錢包。它們之需要向抽象層或框架發送他們的指令，這樣的指令可以確保信息的安全，同時也可以確保這些指令可以在目標鏈上正確執行。所有的智能合約的狀態，也會被監控，而且這個監控結果也會發回企業自身的系統裏面。在這種情況下，構建了這麼一層抽象層。這個抽象層非常常見，一般來說，這個機制同樣適用於中央數字貨幣。如果這個中央數字貨幣是基於區塊鏈的話，抽象層的價值也會被實現，它可以實現各個系統之間的交互，比如說金融貿易的區塊鏈、遊戲裏的區塊鏈、以及央行數字貨幣的區塊鏈。而抽象層負責傳輸的是所有的事件和信息，只是對於不同的區塊鏈而言，它們的信息內容可能不一樣，所以這就是我們講的抽象層。

非常感謝大家對這個話題的興趣，我希望在不久的將來，可以跟大家面對面交流。

費聯浦：剛剛 Sergey Nazarov 講到，混合型智能合約可以爲去中心化應用帶來的新機會，用一句話總結，也就是接入鏈下資源，可以讓開發者實現更多的創新。正如 Sergey Nazarov 所說，將各種不同的服務和數據類型連接在一起，可以創造無限價值。我們現在使用的一系列互聯網服務連接在一起，共同構成了 Web2.0，而 Web3.0 會遵循同樣的發展邏輯，將新一代去中心化互聯網服務連接在一起。爲了推動 Web3.0 的發展，Chainlink 開發跨鏈戶操作性協議，也就是 CCIP，在跨鏈交互上，它制定了新的全局標準。Sergey Nazarov 在演講中提到了一個重點，也就是 CCIP 對跨鏈消息傳輸非常重要。消息是現代金融和計算系統中的核心要素，通過消息傳輸功能可以跨鏈發送指令。在一個生態中，如果可以跨鏈發送指令，區塊鏈之間就可以真正實現無縫交互地通信。Sergey Nazarov 在演講中提到最有意思的一點，也就是 CCIP 可以將區塊鏈連接至更廣闊的現實世界。在未來的多鏈世界中，企業和機構不想把所有的籌碼壓到一條鏈上，又沒有足夠的資源去研究各種區塊鏈。有了 CCIP 企業可以無縫接入任何所需的區塊鏈，這個功能將打造出一個良性循環，提升整個區塊鏈的生態價值。

這個良性循環就是，隨着越來越多的企業接入區塊鏈，也會有更多區塊鏈希望提升自己的連通性。隨着越來越多的區塊鏈連通性提升，區塊鏈對企業的使用價值也會雖之升高。所有這些要素結合在一起，最終將使區塊鏈充分發揮潛力和價值。如果大家想進一步瞭解 Chainlink，請訪問我們的官網，如果你所在的企業想用 Chainlink 進行開發，請聯繫我。

讓我們再次感謝 Sergey Nazarov 和各位的聆聽，謝謝大家！