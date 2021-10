加密風投也在進化，縱覽 Venture DAO 崛起之路

Venture DAO 在加密世界中應運而生,行爲透明並且不受中心化機構控制,真正代表了大多數成員的利益。

撰文: angelilu

加密世界的迷人之處在於它利用區塊鏈技術在不斷顛覆人們習以爲的傳統市場,DeFi 對於金融領域來說是一種顛覆,NFT 對於藝術品領域來說顛覆,DAO 對於傳統的公司形式來說也是一種顛覆。DAO 指去中心化組織,具有自動化執行的統一規則,行爲透明並且不受中心化機構控制,權益相關者都可以表達自己的利益訴求。

DAO 的這些特點可以解決傳統市場上的投資基金存在的不透明、易被決策者操控等種種問題,於是 Venture DAO 應運而生,在加密世界中開始出現以 DAO 爲單位的投資團體,並且真正代表了 DAO 中大多數成員的利益。

本文從專注於一級市場、二級市場以及專注於 NFT 三個類別出發,整理了 20 個 V enture DAO,從成員進入退出機制、DAO 投資方向以及治理機制等方向介紹各個組織的構成。

專注於加密一級市場

個人投資者很難直接投資一級市場,而 Venture DAO 的出現解決了這個問題,社區中的成員可以聚集起來以 DAO 的形式向一級市場投資。本文整理的 Venture DAO 中不乏此種類型,專注於加密一級市場的 DAO 在其發展中不僅證明了該種方案的可行性,也將更多項目和社區成員連接了起來。

The LAO(https://www.thelao.io/investments)

The LAO 於 2020 年 4 月下旬推出,其聯合創始人 Aaron Wright 起草了現已通過的「懷俄明州 DAO 法案」,使 DAO 在懷俄明州得到法律承認。The LAO 的核心是成員管理,並依靠 DApp 和相關智能合約來促進對使用數字資產項目的投資。

The LAO 的成員資格目前僅限於美國法律規定的合格投資者,成員總數上限爲 99 名。投資者可通過購買代表 The LAO 所有權的「LAO Units」加入,每單位「LAO Units」的價格爲 310 ETH,購買後成員將獲得 0.9% 的 The LAO 投票權,以及獲得 0.9% 投資收益的權利,每個成員最多隻能購買 9 個單位的「LAO Units」。

The LAO 的初始服務提供商 OpenLaw 與 MolochDAO 合作開發了智能合約 MolochDAO V2,OpenLaw 是一個能夠創建「智能」法律協議的項目,爲所有人提供了一種簡單的方法來引用和觸發基於以太坊的智能合約來管理合約承諾。MolochDAO V2 具有基於區塊鏈的治理模型和博弈論設計,是一個投票加權的多重簽名智能合約,該合約具有怒退「rage quit」機制,讓成員在退出時能獲得與其投票比重相當的託管資金比例。成員對 LAO 的表現或管理不滿意,可以隨時選擇怒退。

MetaCartel(https://metacartel.xyz/)

MetaCartel 社區在 2018 年 9 月就已經存在,2019 年 6 月 5 日 MetaCartel DAO 的智能合約正式部署到以太坊主網上,最初的支持者包括 Matic Network (現爲 Polygon) 、NuCypher、SpankChain、Gnosis、AdEx、The Graph、Abridged、Odyssey 和 Giveth,以及十多個其他個人投資者,2019 年 7 月份 MetaCartel DAO 正式運行,現在擁有 60 多個 D AO 參與者,以及超過 800 名社區成員。

MetaCartel Ventures (MCV) 是 MetaCartel DAO 的一個盈利性投資和法人實體,投資處於早期階段的去中心化應用程序 (DApp) 。加入 MetaCartel 需要得到 MCV 內部成員的支持和評估,並且 MCV 成員會在鏈上提交提案並進行投票。

在 MetaCartel DAO 中,有三個主要的成員資格類別,第一個類別爲「Mages」,包含不是合格投資者的身份的成員,第二個類別爲「Goblins」包含合格投資者成員,第三個類別爲「Summoners」,是 DAO 中的運營代表,負責 Mages 的批准、指導和法律監督、財務以及提供協調相關的服務,運營代表不一定是成員。

與許多認爲「代碼即法律」的 DAO 不同,MCV 沒有放棄法律框架,爲了更好地解決成員退出等問題上的爭議,MCV 採用 Grimoire 法律框架, 這是一份在 DAO 成員之間自願的、具有法律約束力的協議。此外,MCV 在鏈上治理中也採用了 OpenLaw 與 MolochDAO 開發的 MolochDAO v2 智能合約,該合約能提供具有靈活性和自由度的處理機制,使 MCV 退出成員可以立即按其在 DAO 中比例收到個人資產。雖然 MCV 的籌款和資產管理髮生在鏈上,但它的許多決策通過鏈下社區溝通渠道進行協調,如羣組聊天、視頻會議和麪對面會議等,使得成員之間在鏈上提案之前就有一定共識。

DAOSquare(https://www.daosquare.io/)

DAOSquare 於 2019 年 12 月推出,受西方社區 MetaCartel 和 Moloch 的思想啓發⽽在東方構建的去中心化自治組織。

DAOSquare 的治理代幣爲 RICE,總髮⾏量爲⼀億枚,持有 RICE 是參與 DAOSquare 的重要條件,任何參與者都需要質押 RICE 以獲得其孵化器 VentureDAO 和社區貢獻協議 DKP 中的權益,例如私募和公募份額、DAOSquare 治理權等,同時投資者在參與其孵化器 VentureDAO 獲得投資收益 (項目 token) 的同時可獲得 RICE 獎勵。

DAOSquare 會從三個⽅⾯幫助投資的項目,資金(VentureDAO) 、產品(導師、孵化營) 、增長(市場、社區、Listing 等) 。

BitDAO(https://www.bitdao.io/)

BitDAO 成立於 2021 年 6 月,是一個旨在推動開放式金融發展的去中心化自治組織,由 Peter Thiel、Founders Fund、Pantera、Dragonfly、Spartan、Bybit 等支持。Bybit 已承諾,將其未來合約交易量的 0.025% 向 BitDAO 金庫提供經常性捐款,根據 BitDAO 官方數據,以 2021 年的利率計算,每年超過 10 億美元。BitDAO 投資涵蓋的範圍很廣,包括 DeFi、DAO、NFT、遊戲和其他區塊鏈技術,將以研發、流動性引導和資金的形式爲項目提供支持。

代幣 BIT 是 BitDAO 的治理代幣,BitDAO 由 BIT 代幣持有者擁有和管理,只有在提案和投票成功後纔會採取相應投資,創建提案所需的投票數爲代幣供應量的 0.1%,即 9999999 枚 BIT,對提案進行投票所需的最小投票權重爲代幣供應量的 1.0%,即 1 億枚 BIT,這樣的機制爲提案和投票設置了一定門檻,防止權力的濫用。

BitDAO 的治理分爲兩個階段,在第一階段(https://docs.bitdao.io/litepaper-1/governance-phase-1) , BitDAO 將利用 Gnosis Safe、Gnosis Snapshot 鏈下治理和多重簽名管理員的行業標準設置,在第二階段(https://docs.bitdao.io/litepaper-1/governance-phase-2) , BitDAO 將尋求構建自定義治理模塊,最有可能引用鏈上可升級解決方案,例如 Compound Governor Bravo。

42DAO(https://www.42dao.net/about)

42DAO 成立於 2021 年 6 月,是一隻多策略投資基金,核心團隊來自 RedBlock Capital,投資於整個區塊鏈堆棧,特別關注 DeFi 和 Web 3.0 基礎設施。42DAO 以 DAO 的模式調動周邊資源,採用科學的評價方法,準確預控風險,完善內控流程,實施嚴格的評級制度,確保投資者風險收益目標的實現。42DAO 已投資了 Dora Factory、Black Ocean、PlatON 和 Dfinity 等項目。

Stacker Ventures(https://stacker.vc/dao)

Stacker Ventures 是一個部署於以太坊上的區塊鏈協議,成立於 2021 年 2 月,根據其官網數據,目前總鎖定價值爲 876 萬美元。Stacker Ventures 由社區驅動,以去中心化自治組織 (DAO) 爲架構,成員對募集的資金進行投資決策和管理,發起去中心化風險投資基金。社區的深度參與者協助被投項目的發展,同時監督基金的運作。

Stacker Ventures 的代幣爲 STACK,代幣被授予 Stacker Ventures 協議的治理權,與一代幣一票的治理模式不同,Stacker Ventures 基金在參數中設計了多個模塊,內置去中心化的制衡機制,同時讓 「委員會」能夠管理部分資金。這個委員會可以是一名基金管理人、一羣有多籤權限的投資專家或一個 DAO。目前該組織推出的第一隻基金正在募資之中,該基金中由 Stacker Ventures DAO 承擔委員會的角色,STACK 代幣持有者通過對項目盡職調查結果及是否投資投票作出表決。

專注於加密二級市場

除了一些直接參與項目早期融資的 Venture DAO,還有一些 DAO 通過探索 DeFi 領域中各項目的投資機會,以 DAO 的形式籌集資金並按照社區成員的投票,提供流動性並賺取收益。

AladdinDAO(https://www.aladdin.club/zh)

AladdinDAO 是一個去中心化的網絡,於 2021 年 6 月推出,旨在通過集體價值發現,將加密投資從風險投資這種形式轉變爲匯聚大衆智慧的形態。

AladdinDAO 的核心是「Boule 委員會」,第一批 Boule 成員由創世成員推薦,並由 DAO 選舉產生。AladdinDAO 的創始成員包括 Polychain、DCG、1kx、Multicoin Capital、CMS、Nascent、Alameda、DeFi Alliance、Robert Leshner、Kain Warwick、Hart Lambur、Alex Pack、Ashwin Ramachandran 和 Sharlyn Wu。

其他 Boule 成員 80%由第一批獵頭提名,20%的 Boule member 由社區直接提名,AladdinDAO 社區通過去中心化治理流程進行選舉。Boule 成員通過參與 DAO 可獲得 AladdinDAO 代幣 ALD。

AladdinDAO 不斷篩選吸收優秀的人才,Boule 成員投票識別、分析並向社區成員提供優質的 DeFi 項目,Boule 成員在參與過程中也可獲得 AladdinDAO 代幣 ALD。同時,Boule 成員在投票時的決策和獎勵掛鉤,這一機制旨在鼓勵 DeFi 高手負責任地投票,對業績優異項目投贊成票、和對業績不佳項目投否決票都能獲得獎勵。

Force DAO(https://www.forcedao.com/)

Force DAO 是一個 DeFi 投資策略的去中心化自治組織,旨在遵循社區提出的策略,通過以太坊和 Polygon 上 DeFi 產品的流動性挖礦產生激勵和回報。

Force DAO 的治理代幣是 FORCE,代幣總量爲 1 億枚,在保持 100% 去中心化的同時調整激勵措施,代幣持有者可以發起提案和投票。Force DAO 使用 DAO 解決方案提供商 Aragon 的模板作爲代幣持有者管理組織的基礎,但由於維持鏈上治理需要較高的 Gas 成本,投票暫時在 Snapshot 頁面上進行,FORCE 代幣持有者可在論壇中以 FIP 的形式提出訴求,達到規定 40 票後可成爲提案。

Neptune DAO(h ttps://www.forcedao.com/)

Neptune DAO 由 The LAO 於 2021 年 4 月推出,旨在爲區塊鏈項目提供流動性,與上文提到的 The LAO 有很多相似之處,Neptune DAO 根據服務提供商 OpenLaw 和 Alignment Engine 的支持來促進各項投資。Neptune DAO 也採用成員機制,通過成員彙集資金,然後對投資策略進行民主投票。成員資格目前僅限於合格投資者,成員總數上限爲 99 名,每個席位以 60 ETH 的價格出售。

與 The LAO 相似,Neptune 成員也可以採取「怒退」,治理通過 Dapp 和智能合約進行,同時通過 Discord 渠道和每週電話進行協調。

專注於 NFT 市場

隨着 NFT 的火爆,NFT 的收藏和投資成爲新熱潮,不少新成立的 DAO 組織專注於投資 NFT。另一方面,個人投資者很難參與一些天價 NFT 的收藏和投資,但由社區成員組成的 DAO 有資本實力去買 NFT,不少 DAO 也正是因爲在共同競拍 NFT 的過程中建立。

Jenny DAO(https://jennynft.io/)

Jenny 是一個社區控制的 Metaverse DAO,uJENNY 代幣持有者爲 Jenny DAO 成員,管理 DAO 的資金庫並決定購買哪些 NFT,資金庫由多重簽名智能合約控制。代幣 uJENNY 是使用碎片化 NFT 交易平臺 Unicly 協議鑄造的,此外,Jenny DAO 的 NFT 集合也使用 Unicly 協議的智能合約進行管理,同時 NFT 鎖定在 Unicly 中,解鎖收藏的門檻爲 uJENNY 代幣持有者投票百分比的 50%。

PleasrDAO(https://pleasr.org/)

PleasrDAO 成立於 2021 年 3 月,成立之初是爲了在拍賣中買下加密藝術家 pppleasr 創作的動畫 NFT x*y=k (https://foundation.app/pplpleasr/x-y-k-13623) ,該 NFT 是爲了慶祝 Uniswap V3 的發佈而創作的,拍賣的收益將作爲慈善捐款用於美國亞裔和太平洋島民社區以及其他少數羣體。

拍賣時彙集的 40 多名成員在成功拍賣後並沒有解散,發展成利用智能合約購買高價值 NFT 的去中心化組織,PleasrDAO 以代幣的形式分配 DAO 的所有權,每個成員通過羣聊參與 DAO 的治理。該團隊的願景除了投資 NFT,還包括成爲早期 NFT 項目的天使投資人以及孵化器。

Vulcan DA O

Vulcan 是一個基於 DAO 解決方案的 NFT 藝術基金,是 BCA 和 Zonff Partners 與 Vulcan 創世團隊一起探索的 DAO 解決方案,通過採用更開放的羣體決策程序來選擇最佳想法,核心專家團隊協助以更高效的方式篩選優質項目。Vulcan 引入了 SubDAO,這是一種基於 Polkadot 的 DAO 基礎架構解決方案,作爲其服務提供商。

Vulcan 團隊由普通合夥人(GP) 、顧問和有限合夥人(LP) 組成,普通合夥人有基金投票權、提案投票權、信息權和基金分紅權,後續將根據 DAO 治理模式確定是否招募新成員及其准入門檻。

Vulcan DAO 彙集資源、創建提案、不斷完善投資決策和 DAO 治理生態系統,購買 NFT 作品,購買社交代幣以投資數字藝術家,接受線上線下策展委託,定期舉辦「Virtual Niche」虛擬空間,投資可促進加密藝術發展的 NFT 基礎設施和新興項目以及 NFT 基金。因此 Vulcan DAO 的盈利來自藝術品投資收益以及策展及委託收入。藝術家加入 NFT 基金並通過 NFT 基金計劃出售其藝術品或 NFT 基金代銷其藝術品時,Vulcan DAO 能獲得利潤,策展作品第一次售出,DAO 可獲得銷售價格 20% 的資金。

Flamingo DAO(https://www.flamingodao.xyz/)

Flamingo 是一個專注於 NFT 的 DAO,旨在探索基於區塊鏈的新興資產投資機會。Flamingo 爲成員提供開發和部署以 NFT 爲重點的投資策略,核心是成員管理,並依靠 DApp 和相關的智能合約來促進 NFT 的購買。

Flamingo 的成員資格目前僅限於美國法律規定的合格投資者,會員總數上限爲 100 人,成員席位以 60 ETH 的價格出售,每個席位擁有 Flamingo1%的投票權,以及 1% 的權利能獲得按比例分配的投資收益。

Flamingo 成員擁有決定收集、購買、持有或獲取 NFT 的權力,成員可以創建用於做出購買、收集或其他收購決策的資金池, 可以對他們想購買的 NFT 進行投票,如果投票通過,服務提供商或會員可以代表 Flamingo 購買。

Flamingo 使用例如 MolochDAO 的 v2 等智能合約來治理社區,用以收集成員對 Flamingo 的初步貢獻、表決、將投票權委託給第三方、資金投資、分配收益、怒退。

PartyDAO(https://www.partybid.app/)

PartyDAO 有兩個主要任務,其一是開發一種用於對 NFT 進行集體投標的產品 PartyBid,其二是將 PartyDAO 自身建設成一個可以爲自己持續存在提供資金的長期組織。

和其他有門檻的 DAO 不同,在 PartyDAO 中,任何人都可以創建 PartyBid,在 Foundation 或 Zora 上進行 NFT 拍賣,並與其他人彙集資金以作爲一個團隊進行投標。如果 PartyBid 獲勝,該組將成爲一個臨時 DAO,可以持有,然後出售 NFT,瓜分利潤。

MEME(https://dontbuymeme.com/)

MEME 起源於一則諷刺玩笑,ConsenSys 去中心化金融產品負責人 Jordan Lyall 在 2020 年 8 月發佈了一條推文 表示,將要 5 分鐘啓動一個虛構 DeFi 項目「The Degenerator」,反諷市場上那些短時間上線的 MEME 項目。這條推文引發了市場上的強烈反響,隨後有人基於該玩笑鑄造了代幣 MEME,並自發形成了社區,不到 24 小時,該代幣的日交易量達到 100 萬美元。

MEME 社區隨後向 NFT 藝術品轉型,採用 NFT 稀缺性挖礦和社區梗文化吸引了不少用戶加入,MEME 發佈的 NFT 卡牌上記錄了幣圈真實發生過的各種 MEME 梗,以惡搞梗爲主題的 NFT 分佈在 MEME 的 NFT 卡牌挖礦池中,按照規則,質押 1 個 MEME 代幣可獲得 1 個「菠蘿點數」 (一天最多可質押 5 個 MEME 代幣) ,蒐集滿一定數量的菠蘿點數可兌換該池子中特定的 NFT 卡牌。MEME 在之後的發展中也與越來越多的藝術家合作,擴展其 NFT 卡牌池,讓社區成員有更多選擇,兌換的 NFT 可在二級市場上進行交易,用戶加入該社區的方法就是在 Uniswap 上用 ETH 兌換 MEME 代幣,然後在其官網質押 MEME 代幣,參與 NFT 活動。

根據 MEME 發佈的博客 (https://dontbuymeme.medium.com/memex-update-ii-791979b4b119) ,將以 DAO 的形式啓動一個新的平臺 MEMEX,MEME 代幣作爲治理代幣,新的平臺爲降低 Gas 費和提高交易速度將不再在以太坊上線,而是在 Fantom 上線,上線時間原定於 10 月 4 日,之後推遲,團隊表示目前還在完善,具體上線時間未定。

Whale DAO(https://whale.me/)

NFT 市場大戶 WhaleShark 於 2020 年 5 月以其擁有的 NFT 爲支撐發行了代幣 WHALE,WHALE 項目獲得的收入直接投資積累更有價值的 NFT 資產,推動資本增值和社區參與。社區成立後逐漸實現了去中心治理,Whale DAO 負責管理資金庫中的資產。WHALE 資金庫中的 NFT 資產包括 Gods Unchained、Sandbox 等,完整和詳細的 NFT 持有量清單以及交易歷史可以在這個地址中 (https://opensea.io/accounts/0xe7079eec020ddfc3f1c0abe1d946c55e6ed30eb3/) 看到。

WHALE 代幣持有者可以購買 WHALE 社區創造的 NFT、租用資金庫中藝術品、 參與 WHALE DAO 的投票和決策、 參與 WHALE 流動性挖礦、參加 WHALE 組織的會議。

Head DAO(https://headdao.com/)

Head DAO 通過 NFT 鑄造和銷售 (https://opensea.io/collection/headdao) 籌集了約 400 ETH 資金,然後資金由社區成員投票用於購買擁有長期價值的藍籌 NFT,團隊認爲有長期價值的 NFT 對於普通人來說過於昂貴,按照其路線圖之後會由其 HEAD 的代幣持有者擁有對資金決策的權利。

Head DAO 推出時間不長,已經購買了幾個知名 NFT,分別是以 99.95 ETH 購買了 CryptoPunk #2888,以 39.05 ETH 的成本購買了 Bored Ape #2504,以 11.22 ETH 的成本購買了 VeeFriends #7328 - Polished Poodle,以 95.07 ETH 的成本購買了 Genesis Cyber Kong #637。

其他

Doodles(https://doodles.app/)

這是一個本身擁有自己的 NFT 的項目,Doodles NFT 於 10 月 18 日開啓鑄造時導致 ETH Gas 一度升至 7000 Gwei,鑄造的費用爲 0.123 ETH,目前在 OpenSea 上的地板價爲 1.64 ETH。嚴格來說它並不屬於 Venture DAO,但其在文檔中 (https://docs.doodles.app/terms-of-service) 表明,曾想過用 DoodleDAO 來命名協議,在和律師以及合作伙伴溝通後最終採用了 Doodles 命名。

在瞭解其機制後就能發現,發現它確實和 Venture DAO 有異曲同工之處。Doodles 在 10 月 18 日銷售 1 萬個 NFT 後,創始人會把 420 ETH 放入 Doodles 資金庫,這筆資金將由所有 NFT 持有者通過 Snapshot 投票來協調如何使用,此外 NFT 在 OpenSea 中銷售收入 5% 版稅中的一半也將會放入 Doodles 的資金庫。

此外,Doodles 創始團隊的實力不容小覷,創始人包含 Doodles 的設計師 Burnt Toast,Doodles 的 NFT 圖像色彩繽紛清新,有其獨特的美感,離不開 Burnt Toast 設計。另外兩位創始人是曾在 Dapper Labs 參與 CryptoKitties 市場營銷與開發的 Evan Keast 和 Jordan Castro,NFT 營銷和開發經驗讓他們更加能掌控市場情緒,也引入了在 Doodles 中賦予 NFT 治理權的新穎機制。

Vector DAO(https://vectordao.com/)

Vector DAO 是由一羣專注於加密的設計師組成的去中心化組織,旨在開創一個新的工作方式,其使命是通過設計和投資來加速加密協議的主流採用,成員可以通過投資金額或者貢獻設計技能的方式申請加入該組織,獲得的投資的收益與他們貢獻的資本 (或工作時間) 成正比。

沒有了公司制度的限制,設計師、視覺藝術家或創意人員在 Vector DAO 中將不會被限制工作時間,可以選擇全職、兼職或者休假,成員可以通過 Vector DAO 與其他加密初創公司合作,在薪酬支付的方式上也可以選擇現金或加密初創公司股權,以及兩者混合的佔比。

Vector DAO 有兩種類型的角色,分別是領導者和貢獻者,領導者除了設計的技能外,還要求具備創業和領導技能,負責爲 Vector DAO 引入潛在客戶以及爲最終交付工作提供質量保證。貢獻者包括動畫設計師、插畫師、品牌設計師和產品設計師等。

SyndicateDAO 基礎設施(https://syndicate.io/)

Syndicate 正在構建讓普通人聯合投資 Web3 原生生態系統基礎設施,於 2021 年 5 月推出第一個社區賦權 DAO,此後陸續推出了生態系統基金、NFT 基金、經濟賦權 DAO 等。於 2021 年 9 月完成由 a16z 領投的 2000 萬美元 A 輪融資,Coinbase 等超過 150 個投資方參投。

利用 Syndicate 建立的 DAO 中包含 NFT 基金 Delphi InfinNFT(https://syndicate.io/syndicate/delphiinfinft) ,該基金由 Delphi Digital 和 gmoney 共同運營,並得到 IDEO CoLab Ventures、Gabby Dizon (Yield Guild) 、Jiho (Axie Infinity) 、Andrew Steinwold (Sfermion) 、Andy (Fractional) 、Calvin Liu (Compound) 、Will Price 等人的支持。該基金希望把加密藝術中的投資者和粉絲轉化爲投資者,計劃在 2021 年向大概 20 個 NFT 項目投資約 500 萬美元。

Syndicate 推出的經濟賦權 DAO 指的是在經濟上增強代表性不足的社區,其中包括 Komorebi Collective (https://syndicate.io/syndicate/komorebicollective) 和 Audacity (https://syndicate.io/syndicate/audacity) ,分別用於投資加密行業的女性創業、加密行業黑人創業,均得到了一些投資人和基金的支持。Syndicate 推出的這兩個 DAO 也意味着任何一個主題、市場或文化都可以成爲一個 Syndicate DAO,這種形式將會降低構建 DAO 的門檻,讓越來越多的羣體以 DAO 的形式投資。

小結

通過 20 個去中心化組織的整理可以看出 Venture DAO 近兩年來發展速度越來越快,湧現了不少社區通過 DAO 的形式投資,今年以來專注 NFT 的 Venture DAO 發展尤爲迅猛。

大部分的 Venture DAO 採取的模式還是基於擁有一個資金庫,然後成員對資金如何投資進行投票,但是 DAO 在成員的准入門檻以及治理機制方面存在不同。此外,並不是所有的 DAO 都擁有治理代幣,在一些門檻較高的組織中沒有代幣也能保證社區成員的參與,在一些准入門檻較低的組織中,以代幣持有者爲成員更容易使社區擴散和壯大。

除了投資加密一級、二級市場以及 NFT 的 DAO 外,還有一些 DAO 在追求更去中心化的方式,例如 Vector DAO 給加密藝術家帶來新的生活方式,PartyDAO 支持任何人爲了一個目標臨時組建 DAO 組織。正因爲有 Venture DAO 的存在,加密投資的路上出現了一羣一羣結伴而行的人,也正是因爲這一羣又一羣的人才能走到更遠的遠方。