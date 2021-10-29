用基金存退休金 3位專家教你這樣挑

撰文：張國蓮

存退休金的時間長達數十年，過程中一定會經歷多次股市漲跌週期以及個別公司的興衰消長，影響投資人退休理財的決心。對此，知名財經作家蕭世斌認為，想要降低各項變數對長期持續、紀律存退休金的干擾，全球型股票與全球型債券 ETF 最適合。

然而目前台股掛牌的 200 多檔 ETF 中，並沒有全球型 ETF，投資人多以美股、美債 ETF 來替代，效果不免打折扣。反觀發行已逾千檔的境內外共同基金，具有選擇多元與規模大的優勢，今（2021）年 9 月底公募基金的規模達 6.7 兆台幣，遠高於 ETF 的 1.9 兆台幣。再加上基金平台手續費幾乎都下殺至 0 元，基金教母蕭碧燕認為，長期以基金來存退休金，效果不見得比 ETF 差。

但是，如何從上千檔基金中挑到適合存退休金的標的？本文特別提供 3 位專家的方法，投資人可以選擇合自己心意的一種當參考。

方法一：首選全球型標的 3 步驟買到金雞母

蕭世斌以國內首創提供「退休理財」為目的的基富通好好退休準備平台為例，平台上現有 40 檔基金為長期存退休金的核心標的，蕭世斌建議優選全球股票型與全球債券型，若個人無法決定股債的配置比例，可改選目標日期型基金，由基金經理人隨距離到期日的拉近，調整股債比例。上述之外的基金種類，蕭世斌認為不須列入考慮。

當投資人決定用全球型股票與全球型債券自組曝險部位後，蕭世斌建議以 3 步驟挑選基金：

(1) 挑選已有長期績效表現的基金，才能進一步確認、評估是否符合個人需要。

(2) 自組高夏普值（承受每單位風險所獲得的報酬）曝險部位，若無法決定，股債各半通常可以符合高夏普值的需求。

(3) 離退休時間越近，將現金部位逐步調高，並降低曝險部位。例如預計 60 歲退休，30 歲時的曝險部位 100%，到 40 歲時曝險部位改為約 70%，50 歲則降至約 50%。

方法二：股優於債 累積資產效益大

蕭碧燕檢視基富通好好退休準備平台上的 40 檔基金後，提醒以下 3 重點：

(1) 年輕人定期定額投資，股票優於債券：根據試算，在同樣時間裡，買股票型基金累積的金額比買債券型基金高很多。年輕人以累積資本為主，買股票型基金累積資本的效益相對高。蕭碧燕建議年輕人累積一大筆資金後，再買債領息，這樣才有感。

(2) 成熟市場債券基金較適合長期存退休金：不管投資公債或公司債，優選成熟市場，不要買新興市場債券基金，新興市場債券基金較適合 3～5 年的波段操作。

(3) 為了累積退休金，要做到不停利、不停扣：挑對好基金一直買下去，這樣做不會有太大問題，但若是買到不好的基金，投資人可能產生損失。蕭碧燕檢視目前平台上 40 檔基金，認為部分基金並不適合這樣做。

方法三：專家幫你做功課 挑出報酬穩健基金

基富通總經理黃致淵表示，好好退休準備平台是根據專家訂定的標準，篩出適合存退休金的基金，篩選標準分成境內、境外 2 種，如表格所示。

以這些標準篩出來的基金主要是以大區域、大範圍的股、債、資產配置型基金為主，黃致淵強調，好好退休準備平台的目的是引導投資人不追逐一夜致富、超高報酬，而是穩定、分期、紀律、長期，持續做下去。

從篩選出的 40 檔基金來看，大部分是全球股票、資產配置型基金，風險為相對較低的 RR3～RR4，年化報酬率 5%～7%，符合分散風險、降低波動的目標，只要投資人長期投錢進去，應可享有長期穩健的報酬。

來源：《Money 錢》170 期

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