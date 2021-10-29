一文盤點目前 13 個最大的 NFT 市場

當前 NFT 市場以去中心化平臺爲主，且主要集中在以太坊生態。

撰文：Esat Dedezade

翻譯：盧江飛

NFT 是一種與數字內容（比如藝術品、音樂或視頻）相關聯的獨特加密代幣，可以代表數字內容所有權。2021 年 3 月，著名加密藝術家 Beeple 創作的 NFT 作品《Everydays:The First 5000 Days》在佳士得以 6935 萬美元的高價出售，隨後一波又一波的 NFT 熱潮湧現，吸引了越來越多人投資購買 CryptoPunks、Bored Apes 和 Loots 這些 NFT 作品。而在市場熱度不斷升溫的情況下，提供 NFT 交易的市場和平臺也如雨後春筍般出現，旨在爲用戶提供更便捷的數字藝術和收藏品出售和 NFT 交易服務。

下面，就讓我們來盤點下現階段規模最大的 13 個 NFT 市場和平臺吧。

OpenSea

OpenSea 是最早一批 Peer-to-Peer NFT 市場，而且一直是規模最大的 NFT 交易平臺，目前總交易量超過 95 億美元（數據來自 DappRader）。在該平臺上，你可以交易遊戲內置道具、收藏品、藝術品、音樂、GIF 等幾乎所有類型的 NFT。

註冊 OpenSea 非常簡單，你可以連接到 MetaMask 和其他錢包，比如 Coinbase Wallet、Bitski、Formic 等。登陸平臺之後，購買 NFT 的過程同樣非常簡單，在瀏覽了自己喜歡的 NFT 系列之後，只需提交報價然後查看這個價格是否被賣家接受即可。

此外，賣家在 OpenSea 上傳自己的 NFT 作品也是「小菜一碟」，只需前往「Create」（創建）選項，就能以內容創作者的身份連接錢包就能上傳自己的 NFT，在提交出售之前你還需要對作品編寫一個簡單描述，然後就坐等買家出價了。

Axie Marketplace

「邊玩邊賺」遊戲 Axie Infinity 是目前市場上規模第二大的 NFT 市場，目前交易總額超過 27 億美元（數據來自 DappRader），不過該平臺只能交易 Axie NFT，這是一種遊戲中的可愛數字寵物，與 Pokémon 非常相似，玩家可以在 Axie 市場上購買並交易。

此外，玩家還可以通過遊戲內置的「繁殖機制」（breeding mechanics）創建新的 Axie，然後在交易平臺上進行出售。與收藏藝術 NFT 不同，Axie Infinity NFT 有一個目的：玩家可以在遊戲中使用這些 NFT 與怪物和其他玩家戰鬥，然後賺取可用於培育新生物的代幣。Axie Infinity 的 NFT 已經被證明能爲玩家帶來不錯的收益，在菲律賓和印度尼西亞甚至有人專門靠玩這款遊戲來謀生。

不過，Axie Infinity 對新玩家用戶可能不太「友好」，其服務非常複雜，你可能需要完成一系列「障礙」才能真正開啓遊戲之旅。除了設置一個以太坊錢包（比如 MetaMask）之外，玩家還需要設置一個 Ronin 錢包，然後將 ETH 存入 Ronin 側鏈併購買至少三個 Axie 寵物（可能會耗費你數百美元）——毫無疑問，對於部分「路人」玩家而言，遊戲門檻的確有點高，不過在經驗豐富的加密玩家看來，這點成本也許微不足道。

CryptoPunks/Larva Labs

作爲以太坊網絡上最早一批 NFT，CryptoPunks 是一個加密朋克 NFT 收藏品系列，由 Larva Labs 創建，是一個 10,000 個隨即生成的像素化頭像的集合，這些頭像包括人類、殭屍猿和外星人，每個都具有像素藝術美學和獨特屬性。CryptoPunks 在剛剛發佈的時候可以免費獲取，但現在擁有它們的唯一方法就是花錢購買，這意味着你必須到 Larva Labs 市場進行交易，目前大部分 CryptoPunks 銷售都是在該平臺上進行的。本文撰寫時（10 月 24 日） Punks 地板價爲 94.95 ETH （約合 388,375.89 美元），另據 DappRader 數據顯示，CryptoPunks 的交易總額目前爲 15.2 億美元。

CryptoPunks 交易較爲便捷，你只需要在 Larva Labs 市場上連接自己的 MetaMask 錢包就能搜索 Punks 列表，然後輸入出價即可。

NBA Top Shot

NBA Top Shot 是第一個獲得廣泛公衆關注的 NFT 系列，它是一套包含 NBA 球星「高光時刻」（Moment）視頻集錦剪輯的數字交易卡。一旦購買了一個 Top Shot 包，剪輯內容就會存儲在經過區塊鏈驗證的安全加密錢包中，您可以在其中查看視頻或是在 NBA Top Shot Marketplace 上轉售它們。

NBA Top Shot 創作者 Dapper Labs 之所以能夠獲得成功，是因爲主流用戶很容易上手，註冊 NBA Top Shot 非常簡單，只需將自己的 Google 帳戶鏈接到 Dapper，之後按要求輸入電話號碼以進行短信驗證就能完成。

完成註冊之後，你還需要執行一些帳戶設置步驟，比如選擇最喜歡的 NBA 球隊等，完成後就可以加入新 Top Shot 空投並加入虛擬等待隊列。NBA Top Shot 支付需要通過短信（再次）驗證，用戶可以選擇使用現有加密錢包或 Flow 錢包，也可以使用自己的 Dapper 餘額或信用卡進行購買支付。

Rarible

作爲以太坊上領先的 NFT 市場之一，Rarible 平臺最大的特點是社區擁有，上面展示了許多數字藝術和收藏品。 根據 Dappradar 的數據，Rarible 交易總量排名第十，約爲 1.7 億美元。

與 OpenSea 類似，用戶可以在 Rarible 平臺上買賣各種 NFT，賣家還可以選擇爲一張圖片創建多個 NFT 進行多次銷售。

Rarible 用戶界面十分簡單，加密「小白」也能輕鬆使用，如果你已經非常熟悉 OpenSea 等類似 NFT 市場，那麼在 Rarible 上肯定會有一種賓至如歸的感覺。

用戶可以使用各種不同的加密錢包登錄 Rarible，包括 MetaMask、Coinbase Wallet、MyEtherWallet、或是其他任何 WalletConnect 的手機錢包。 登錄平臺後即可可以使用錢包中的資金購買 NFT，甚至可以通過銀行轉賬或借記卡中的法定貨幣爲錢包充值。

SuperRare

SuperRare 的定位是成爲「高端版 Rarible」，Rarible 的操作界面上充斥着各種令人眼花繚亂的閃爍 GIF 和現場拍賣活動，相比之下，SuperRare 則擁有更加簡潔、簡約的外觀。

此外，SuperRare 在 NFT 活動策劃方面的要求也更加嚴格，他們將自己「標榜」爲一個鼓勵加密藝術創作和收藏的社交平臺，與藝術家合作時會要求作品在上架之前必須先提交到平臺並獲得批准；換句話說，SuperRare 更看重 NFT 的質量，而非數量。

註冊 SuperRare 需要一個受平臺支持的錢包，如 MetaMask 或 Formatic，此外用戶還需要執行一個額外步驟，即創建一個與錢包地址相關聯的用戶名和密碼，但這個步驟不會耗費太長時間，只需要幾秒鐘，之後就能訪問平臺上精選的獨家 NFT 了。

KnownOrigin

KnownOrigin 的交易總量其實並不高，大約只有數百萬美元，而且與 SuperRare 一樣，旨在通過精選 NFT 作品爲用戶提供畫廊式的使用體驗。KnownOrigin 平臺上的所有作品都保存在 IPFS 上，這其實是一種基礎資產保護手段，此外該平臺上的作品專注於數字藝術領域，因此不會提供到古怪頭像或可愛寵物之類的 NFT。

KnownOrigin 可能是本文介紹平臺中使用最簡單的一個，用戶所要做的就是連接一個 MetaMask 或 Formatic 這樣的錢包，然後就可以競標自己夢寐以求的 NFT 資產了。

Foundation

Foundation 平臺自詡爲藝術家的「創意樂園」，目前的交易總量逼近 1 億美元。該平臺舉辦了許多著名的銷售活動，其中就包括互聯網標誌性 meme——Nyan Cat 的 NFT、Edward Snowden 的第一個 NFT、以及由製片人 Richard D. James （現已改名爲 Aphex Twin）創作的視聽數字收藏品。

一旦您使用 WalletConnect 連接了自己的 MetaMask 或是其他軟件錢包，就能很方便地在 Foundation 市場上進行操作，您還可以像在常規拍賣網站上一樣在計時拍賣中執行出價。

MakersPlace

MakersPlace 是另一個精選 NFT 市場，該平臺因爲擁有衆多獨家數字美術收藏而被人熟知。雖然目前銷量總量可能不大（撰寫本文時爲 2350 萬美元），但卻擁有大量獨家創作作品，這也使得 MakersPlace 顯得非常與衆不同。

2021 年 2 月，當著名加密藝術家 Beeple 以 1 美元的價格提供了一系列 NFT 時，由於活動火爆一度導致 MakersPlace 平臺宕機。值得一提的是，該平臺還邀請了一些音樂家主持了許多 NFT 活動，T-Pain、Shakira 和 Rage Against the Machine 的 Tom Morello 等人都已經在該平臺上進行了註冊。

假如您想要在 MakersPlac 上購買 NFT，註冊過程也非常容易，甚至還可以使用自己 Google 或是 Facebook 帳戶登錄，繼而節省了大量註冊時間。

不過，作爲平臺註冊過程的一部分，您必須選擇五位藝術家進行關注，然後哎可以使 MetaMask ETH 餘額或信用卡購買 NFT 作品（支持信用卡交易還是比較用戶友好的）。 如果您是創作者，則必須通過邀請並填寫在線表格申請才能加入該平臺，申請需要獲得平臺策展人批准。

Nifty Gateway

2019 年，加密貨幣交易平臺 Gemini 收購了 Nifty Gateway 平臺。作爲第一批大型的 NFT 市場之一，Nifty Gateway 通過這筆收購交易獲得了強大的支持，事實證明，Nifty Gateway 具有先見之明，擁有 Gemini 這樣的投資方的確能獲得不少好處。在 NFT 熱潮中，Nifty Gateway 憑藉首批價值數百萬美元的 NFT 銷售成爲了市場焦點：2021 年 2 月，Nifty Gateway 以 660 萬美元的價格促成了 Beeple 的 CROSSROAD 銷售；5 月，該平臺上的商品總價值（GMV）已達到 3 億美元。

Nifty Gateway 平臺上的 NFT 作品都是通過精心策劃挑選後才能上架，每隔三週，該平臺會邀請 The Weeknd、Grimes 和 Eminem 等藝術家來研討作品。此外，他們還擁有另一個 NFT 市場，其中可以瀏覽到精選收藏品，這些作品都經過藝術家的驗證，而且還能欣賞到不少暫未驗證的藝術家預發作品。

由於 Nifty Gateway 與 Gemini 彼此整合非常好，因此入門相對比較簡單。首先，您需要在該網站上進行註冊（如果您打算出售 NFT，則需要使用 Stripe 來驗證您的身份），然後就能通過關聯信用卡或向存款地址發送一些 ETH 來爲您的帳戶充值。完成後即可在市場購買 NFT 了。

此外，用戶也可以選擇將自己的 Gemini 交易賬戶與 Nifty Gateway 賬戶相關聯，這樣您就能夠使用您的 Gemini 交易賬戶餘額來進行購買和取款了（您的 Gemini 賬戶可以通過銀行轉賬、電匯、加密存款交易進行充值） .

BakerySwap

與 OpenSea 相比，BakerySwap 算是規模相對較小的 NFT 市場，但其實也不奇怪，要知道大多數 NFT 市場都是建立在以太坊之上的，BakerySwap 則是首批在幣安智能鏈 (BSC) 上推出的 NFT 市場，該平臺除了支持交易 NFT 之外還允許用戶之間直接進行流動性資產交易和兌換。

BakerySwap NFT 市場並不複雜，只需要連接開源以太坊錢包 MetaMask 即可使用，但需要注意的是，由於 BakerySwap 平臺是在幣安智能鏈上運行的，因此 NFT 資產只能使用 BNB 進行購買，而不是常用的 ETH。

Binance NFT Marketplace

Binance 是全球最大的加密貨幣交易平臺之一，因此顧名思義，Binance NFT Marketplace 就是一個由幣安提供的 NFT 平臺，該平臺旨在爲 NFT 市場提供獨家產品並利用其合作伙伴關係將交易平臺用戶資源吸引到 NFT 平臺上。

如果您已經擁有了 Binance 帳戶，那麼恭喜你，這個賬號會自動與 Binance NFT Marketplace 關聯，繼而無需重新註冊。進入平臺後，競標 NFT 資產操作與其他同類平臺一樣簡單，買家可以在該平臺上使用 ETH、BNB 和 BUSD，具體取決於創建者可接受哪個數字資產。

Solanart

Solanar 區塊鏈是以太坊的競爭對手，最近一股 mini NFT 熱潮席捲 Solana，包括 Degenerate Ape Academy、Aurory 和 SolPunks 在內的許多收藏品均獲得了數億美元交易量，而這些交易都是在交易平臺 Solanart 上完成的。

與 OpenSea 不同的是，Solanart 平臺上的 NFT 藏品都經過仔細篩選，但正是因爲如此，導致平臺上可供選擇的 NFT 數量相對較少。

如果用戶想要在 Solanart 平臺上購買 NFT，必須下載支持 Solana 區塊鏈的錢包，比如 Phantom 或 Solflare，然後加載到 Solanart 平臺上。值得一提的是，Phantom 支持與加密貨幣交易平臺 FTX 是直接整合，因此如果在 FTX 上存入資金會變得十分便捷。連接錢包後，你只需點擊自己選擇的 NFT，然後連接錢包就能進行出價交易了。