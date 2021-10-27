揭開明星 DeFi 協議治理的夢想、現實與可能演進方向

DeFi 治理日新月異的浪潮已經開始，DeFi 協議紛紛採用方法爭取在決策效率與權力去中心化之間取得平衡。

撰文：Ellen Guo，@e^{i} Ventures 分析師

編譯：Perry Wang

人類一直在進行治理系統的宏大實驗，來協調那些影響自己集體未來的決策。治理是一個紛繁複雜且艱難的過程，幾乎爲所有人類努力奠定了基礎。今天，去中心化金融（DeFi）是數千年人類經驗與互聯網社區速度和規模相結合的交叉點，可編程貨幣和信任最小化交易的強大創新也被融入其中。

在過去的一年中，DeFi 徹底改變了加密貨幣世界， DeFi 應用不僅追求去信任和無需許可的交易，而且還通過治理實現決策的去中心化。其目標不是由受信任的專家組成的中心化核心團隊爲用戶社區做出決策，而是由社區參與和投票直接決定變化。

爲了更深入地瞭解人類偉大實驗的這一最新篇章，我調查了去中心化治理的現狀，以確定哪些行之有效，哪些革命尚未成功、同志仍需努力。

背景

去中心化協議的治理是指：協議的各個參與者如何對協議的未來共同做出決策。DeFi 協議參與者在執行有利於協議的操作時，通常會獲得治理代幣獎勵。參與者所持有的治理代幣數量，通常與其投票權相關聯。迄今爲止，大多數去中心化協議都遵循一幣一票的方法，其中每個代幣都賦予其持幣者對社區提案的投票權。提案通常旨在修改和升級協議。

Compound 於 2020 年 6 月發佈的 COMP，啓動了 收益耕種 和 DeFi 治理日新月異的浪潮。從那時起，很多其他協議紛紛採用了各種新穎的治理方法。

治理形式

DeFi 協議治理分爲兩種主要範式：鏈上和鏈下。

鏈上投票

由 Compound 首創的鏈上治理系統是通過智能合約交互，在區塊鏈上進行整個提案、投票和實施的過程。提議者使用可執行命令列表，調用合約的 propose （提案） 函數，如果提議獲得通過，這些命令就會運行。投票者直接與智能合約互動進行投票。在投票期結束時，對所投票進行統計，提案或在鏈上執行，或者宣告失敗。

由於鏈上投票要求提案爲可執行代碼，因此只需執行代碼即可保證成功提案獲得實施。結果是安全的，最終計票的誠信度受到鏈上共識強大安全性的保護。

但是，在鏈上治理系統中提交提案需要參與者具備高度的技術能力。此外，根據底層鏈的具體機制，提議者和投票者可能會 花費大量交易費用 才能參與。

鏈下投票

鏈下治理系統允許用戶提交提案和投票，而無需提交區塊鏈交易。最常見的鏈下投票平臺 Snapshot 是開源軟件，它將提案和投票作爲簽名消息存儲在 IPFS 上。Snapshot 使協議團隊成員可以靈活地在 Snapshot 上創建自己的空間，包括設置確定持幣者投票權的規則。

鏈下投票避免了交易費用，鼓勵了社區成員更廣泛地參與，但它需要一個受信任的第三方來統計選票。

此外，成功提案的實施並不像執行代碼那麼簡單。獲得批准的提案可能需要核心團隊或其他代表採取鏈下行動，例如編寫新代碼或文檔、僱用人員、獲得法律意見或進行鏈下金融交易。

基本信息：DeFi 協議治理背景

每個協議的發展歷史和代幣經濟學彼此間存在差異，可以幫助我們確定哪些行之有效，哪些未能成功。

治理一直在發展變化中，本文的數據更新截止 2021 年 8 月 19 日。

Compound

Compound 的鏈上治理於 2020 年 4 月 16 日與 GovernorAlpha 智能合約一起上線。在 第 42 號提案 （2021 年 3 月）之後，社區遷移到 GovernorBravo。

最初，任何向協議委託超過 100,000 COMP 的地址都可以創建提案（即調用 propose）。 2021 年 7 月 14 日執行的 第 52 號提案 將該門檻降低至 65,000 COMP。提案需要以絕對多數通過，且要求必須達到 > 40 萬 COMP 的法定數值。

Compound 還在 2020 年 9 月實施了 Compound Autonomous Proposals (CAP)，以降低創建提案的門檻，因爲達到提案門檻所需的 COMP 耗資不菲（撰寫本文時超過 4100 萬美元）。現在，任何擁有 100 COMP 的人都可以創建一個 CAP，CAP 是一種智能合約，可以讓其他社區成員將投票委託給它。一旦 CAP 獲得的委託將滿足 COMP 閾值，就會自動啓動正式的鏈上提案。

以往議案

總提案數： 57

已執行： 48

未獲通過： 4

取消：4

投票進行中：1

代幣經濟學

Compound 的治理圍繞 COMP 代幣進行，COMP 發行上限爲 10,000,000。初始分佈爲：

分配給創始人和團隊的 2,226,037 COMP (22.3%) 需要 4 年分階段解鎖。COMP 以 2,312 COMP/ 天的速度釋出，以與每個市場應計利息成正比的比率分配給每個市場（請參閱這裏瞭解當前詳細信息）。在每個市場中，50% 給貸方，50% 給借方，用戶賺取的 COMP 與其餘額成正比。

Uniswap

Uniswap 鏈上治理是 Compound GovernorAlpha 的一個分叉（儘管目前有提案要求遷移到 GovernorBravo），其功能與 Compound 的版本基本相同。該協議在 2020 年 9 月啓動治理時，提案閾值設置爲 1000 萬 UNI，之後在 4 號提案 中降至 250 萬 UNI。所需的法定數值始終爲 4000 萬 UNI。

除了鏈上提議和投票之外，Uniswap 還鼓勵在創建鏈上提議之前發出鏈下訊息。你可以點擊 這裏 查看詳細信息。總而言之，Uniswap 指定了一個討論論壇，以及 Snapshot Temperature Checks （如果支持票超過半數，且達到 2.5 萬 UNI 的法定數值即獲通過），然後進入論壇和 Snapshot Consensus Checks （如果支持票超過半數，且達到 5 萬 UNI 的法定數值即獲通過）。

以往提案

總提案數： 7

已執行：3

未獲通過：2 (兩個提案支持票比例達標，但未達到 UNI 法定數值)

取消：1

提案進行中 : 1

鏈下提案總數：29

通過： 18 (13 次 Temp Checks, 5 次 Consensus Checks)*

未獲通過： 11 (9 次 Temp Checks, 2 次 Consensus Checks)

* 未標記的提案都是假設爲 Temperature Checks。

代幣經濟學

當 UNI 代幣於 2020 年 9 月 16 日上線時，共鑄造了 10 億個 UNI。 最初 4 年的分配如下圖所示。UNI 爲投資者、團隊成員和顧問提供爲期 4 年的分階段退出計劃。通脹率（2%/ 年）將在 4 年後開始引進。

UNI 代幣剛發行時，歸屬社區的份額（60%） 中 四分之一者（即 15%）空投 給流通性提供者（LP）、用戶、SOCKS 持幣者的錢包，這也是當時轟動加密社區的知名事件。治理金庫保留 43% 份額，用於分配給貢獻者的津貼、社區項目和流動性挖礦。這一分配由社區治理管理，社區所持有 UNI 的最後 2% 於 2020 年 9 月至 11 月通過流動性挖礦釋出。

Sushiswap

與 Compound 和 Uniswap 不同，Sushiswap 的治理完全在鏈下使用 Snapshot 進行。目前，只有核心團隊——0xMaki（聯合創始人）、Omakase（核心開發者）、0xJiro（核心開發者）或 Ross Campbell（律師）發佈的提案，如果以法定數值通過（500 萬 SUSHIPOWAH——參見代幣經濟學）才被認爲具有約束力 。一旦「有約束力」提案獲得通過，Sushi 團隊必須手動實施更改，但這取決於團隊是否在線。

作爲另一項安全檢查措施，任何使用 devfund 錢包的通過提案都需要獲得平臺多重簽名（@SBF_Alameda、@rleshner、@0xMaki、@lawmaster、@cmsholdings、@mattysino、@mickhagen、@JiroOno、@zippoxer）中至少 6 個簽名者的批准，而且任何操作變更，例如資產再平衡和收益耕種資金池的管理、使用成長基金等，都需要來自 @0xMaki, @LevxApp, @OmakaseBar, @0xJiro, @0xKeno, @josephdelong, @MatthewLilley 中至少 3 人的簽名 。

不過，這種鏈下 Snapshot 投票（由核心團隊成員發佈）和多重簽名的結構只是暫時性的，該團隊 2021 年發展路線圖表明，Sushi 的目標是到 2021 年第四季度過渡到成熟的 DAO。

以往提案

提案總數： 243

核心團隊提案總數： 61*

*Sushiswap 提案的所有未來分析僅考慮核心團隊提案。我還決定排除多重簽名選舉提案，因爲結果針對於多個提案，而不是僅針對一個提案進行投票。有關選舉的統計數據，請參見 這裏。

代幣經濟學

投票權由 SUSHIPOWAH 餘額決定。SUSHI-ETH 資金池中的每個 SUSHI 價值 2 SUSHIPOWAH，通過 xSUSHI 持有的每個 SUSHI 價值 1 SUSHIPOWAH。

SUSHI 的供應量嚴格封頂爲 2.5 億個，新的 SUSHI 以 100 SUSHI/ 區塊的速度創建，生產出質押在受益耕種的代幣。質押 SUSHI 後獲得 xSUSHI，並從交易所的所有礦池中賺取 0.05% 的交易費。

Yearn

Yearn 治理機制自誕生以來已發生了重大變化。 Yearn 協議採用鏈上治理架構，YFI 於 2020 年 7 月 17 日推出。在 YIP-10（7 月 24 日）實施之前，兩項提案——Yearn Improvement Proposal (YIP) 1 和 12 獲得通過，並出於安全考慮將治理轉移到新的智能合約。在社區決定將治理遷移到鏈下的 Snapshot （點擊 這裏 可看到 Snapshot 存檔，點擊 這裏 可看到當前 Snapshot）之前，新合約處理了 YIP 30-45，Yearn 治理遷移至鏈下，以避免交易費用，並鼓勵社區更高的參與度。

Yearn 治理的一個顯著特徵是參與激勵機制。依據 YIP-45 ，所提提案 YIP 達到「實施」階段的人將會獲得價值 500 美元的 yCRV 賞金，由該協議的金庫支付。

以往提案

提案總數 : 37

第一個治理合約上 (鏈上)：7

已實施：3

未獲通過：4

更新後的智能合約上 (鏈上)：16

已實施：11

通過：12 (其中 1 個提案正等待實施)

未獲通過： 4

鏈下： 15 (全部通過，但都尚未實施)

代幣經濟學

YFI 治理代幣於 2020 年 7 月 17 日推出，共鑄造了 30,000 個 YFI。 用戶通過爲 Yearn 產品提供流動性、在 YFI 分配合約中質押所輸出的代幣，以及每天的治理參與來賺取 YFI。 質押 YFI 除了可以獲得治理投票之外，還能從 Yearn 產生的利潤中獲得一定比例的收益。

Gemini 認爲 YFI 的發行是公平的，因爲沒有爲創始團隊、項目投資人、顧問或其他內部人士保留 YFI。

另外 6,666 個 YFI 作爲 YIP-57 提案的一部分被鑄造（⅓ 給主要貢獻者，作爲分階段退出獎勵包，⅔ 給協議金庫）。

治理現狀如何？

我設定了四個參數，來評價這些去中心化協議在治理實踐中的運行狀況，然後，再通過對社區參與和討論的定性研究進行補充。

我設定的四個參數分別是：投票權分佈、有影響力的投票人、提案來源和投票參與率。

投票權分佈嚴重不平等

首先，我研究了投票權在每個協議的用戶之間是如何分配的。儘管存在代幣經濟學差異，但這些協議中的每一個都顯示出極高且具備可比性的 基尼係數，這表明：協議用戶的相對投票權存在嚴重不平等。

每個協議中不到 1% 的投票人持有 50% 的委託選票。由於投票結果基於嚴格多數，這意味着不到 1% 的投票人就可以決定這些協議中每個提案的結果。絕大多數選票 (95%) 由不到 3% 的投票人持有。

少數極具影響力的投票人控制着投票結果

投票權的不平等分配，對提案的結果有着深遠的影響。對於每個提案，我找到了投出總票數 50% 或更多比例的地址數量。由於本文考慮的協議的投票結果基於嚴格多數，因此這些投票人對每次投票的結果影響最大。

我們可以看到，幾乎每個提案的結果都由 2-7 名投票人決定。 Yearn 的治理（鏈上和鏈下）在有影響力的投票人數量分佈方面，表現出更長的右尾。換句話說，Yearn 的一些提案，決定其結果所需的頭部投票人數量要比其他協議更多。儘管存在這條長尾，但平均有 5-7 個（最多 20 個） Yearn 投票人就能影響提案的結果。

提案發起人傾向於是核心團隊或巨鯨

自然地，我想知道誰在提交提案？ 我想看看每個協議有多少地址提出提案。

請記住，提交提案存在技術和財務障礙。對於鏈上治理（Uniswap、Compound、Yearn 的舊系統），編寫和提交提案需要技術背景（調用治理合約的 propose 函數，並在提案中編寫可執行函數），且大多數協議都需要提議者持有滿足門檻要求的代幣，以防止低質量的垃圾提案。

截止 7 月中旬，Compound 的提案門檻是 100,000 COMP，第 52 號提案 將這一門檻降低至 65,000 COMP (撰寫本文時約價值~$43,700,000)。不過隨着 CAP 的引進，任何人只需持有 100 COMP (~$43,700) 就可以發起提案流程。Uniswap 的提案門檻在截止 6 月中旬時爲 1000 萬 UNI (~2.6 億美元)，第 4 號提案 將這一門檻降至 250 萬 UNI (~6500 萬美元)；同時， fish.vote 平臺 允許任何持有 400 UNI (~$10,400) 的人士可以創建一個自治提案。要在 Yearn Snapshot 上創建提案，提案人必須至少持有 1 個 YFI （~36,900 美元）； 但是，如果您的提案在 Discourse 治理論壇上獲得了極大的關注，Yearn 團隊成員將主動幫您提出提案。至於 Sushiswap，任何人都可以在他們的 Snapshot 上提出建議，但只有核心團隊成員創建的建議通過後，才被視爲具有約束力（將被實施）。

在這一背景下，讓我們調查每個協議中的提案人背景。

總的來說，我們看到大多數提案都是由 3-7 個地址提出的；就像有影響力的投票人情況一樣，提案一直是小圈子的產物。

對於 Compound 的 57 個提案，分別有 17 個獨立的提案人。提案數量排名前 3 名的提案人都是 DeFi 領域的巨鯨： blck 提出了 19 個， Geoffrey Hayes 提出了 8 個， Gauntlet 提出了 7 個。

對於 Uniswap 的 7 個鏈上提案，Dharma 提出了前兩個，接下來的兩個是自治提案，然後是哈佛法學院區塊鏈和金融科技項目、Dave Balter 和 Getty Hill 各提出一個。

對於 Sushiswap，只有 4 名核心團隊成員（Snapshot 中所定義）才能創建具有約束力的 Sushiswap Snapshot 投票。

對於 Yearn，每個提案還附帶一份參與起草提案的提案人名單，而不僅僅是提交提案的地址。提案人也集中在創始 / 核心團隊中：banteg（撰寫了 9 項提案）、lehnberg（8）、milkylkim（8）、Andre Cronje（6）、Substreight（4）、lex_node（4）—— 都是創始 / 開發 / 運營 / 法律團隊的成員，或者目前 / 已經是多重簽名的簽名者。

投票參與率很低

提案一旦激活，社區的參與程度如何？

從統計數據上看，參與率與投票權分佈率之間沒有顯著差異，但較大的差值表明，部分提案獲得了很高的參與度，而投票人對其他提案的參與度則不太活躍。

對 Compound 和 Uniswap 而言，這是委託代幣的參與率（您必須委託自己的代幣，才能用這些代幣投票；您可以委託給自己）。以總流通代幣爲參考，其委託代幣 AKA 的參與率分別爲 43% 和 19%。換句話說，平均有 43% * 45.6% = 19.6% 的流通中 COMP 代幣用於投票，UNI 的這一比例爲 19% * 52.7% = 10%。

但是，我認爲數據分析無法捕捉到去中心化治理的精神和文化真髓，所以我想談談在 DeFi 治理中最近出現的兩個案例。

案例研究： Uniswap DeFi 教育基金

Uniswap 的 第 5 號提案 將 100 萬 UNI 捐贈給 DeFi 教育基金，作爲「治理大劇場」的一個戲碼引發了爭議。社區成員批評該提案缺乏透明度——一項提案爲什麼爲這麼一個幾乎沒有詳細說明要做什麼的提案提供如此多的資金，像 DeFi Watch 的 Chris Blec 這樣的人提出的重要問題沒有得到答覆，儘管提案承諾了 500,000 UNI 將在 4 到 5 年內被清算，這些代幣 在 6 月全部售出。不過，由於少數地址掌控了投票權，該提案獲得通過：主要是學生團體（如提案人哈佛法學院區塊鏈和金融科技項目），但都 得到了 a16z 的支持。

Uniswap Discord 的一位用戶寫道：「我認爲這表明，如果一個組織及其盟友可以任意從金庫中向自己開出空白支票，那麼 DAO 和財政部就會面臨中心化控制的風險。」事實上，不滿情緒蔓延到了諷刺的程度，在治理論壇上發起了一項 meme 教育基金風格的提案，要創建一份理髮基金。Yearn 的核心開發者 Banteg 寫道：「儘管最初的反應是將其視爲諷刺而置之不理，但我認爲這可能是一個很好的提議，可以激活抗議羣體的投票者，並改變本質上已經死了的治理代幣 ...... 我全力支持你們。」

案例研究： Sushiswap 「幻影旅團」

在 Sushiswap 治理論壇上，0xMaki 提議 向機構投資者（折價）出售 5100 萬個 SUSHI 代幣。可以在 DeFi Weekly 的 一篇文章 中找到有關這一情況（被稱爲「幻影旅團」 Phantom Troupe）的完整報道。

簡單總結一下就是：「在沒有明確理由的情況下，在 $sushi 代幣的歷史低點期間以很大的折扣將大量金庫資產出售給沒有明確增值意義的投資者，社區對此感到非常憤怒。」

這次情緒爆發引發了對 Sushi 更有利的更多談判，但最終該提案被完全撤回。正如 Arca 首席投資官在論壇帖子中 寫的那樣，「這是成功治理的案例研究，我們很高興能夠同時成爲歷史和未來的一部分。」 或者更強大的是，正如 DeFi Weekly 所寫的那樣：「社區的力量現在已經上升到可以與很多機構投資者公開談判的層級。」

去中心化治理的未來之路

我收集的大部分數據似乎表明，當前的 DeFi 治理仍處於過渡狀態，尚未兌現去信任、無需許可、完全由社區控制的承諾。我發現，投票權、影響力和提案發起權集中在少數人手中，真實的參與率顯示了並沒有廣泛的社區參與。

不過，值得注意的是，去中心化治理是實驗性的，仍處於起步階段。我們的研究結果支持了一個直觀的結論，即在任何項目的早期形成階段，都需要一定程度的中心化，因爲社區仍在逐步接近臨界質量，且該項目仍在整體的 DeFi 經濟中鞏固自己的地位。通過使用正式和非正式技術進行協調，DeFi 治理正在取得迅速發展，同時爭取在決策效率與權力去中心化之間取得平衡。

代幣經濟學

對 DeFi 治理最響亮的批評聲音之一是投票權的分配不平等，導致權力集中在少數人手中。儘管這是早期 DeFi 治理的特徵，但我認爲還會有很多故事。

儘管這些協議中代幣分配結構不同，卻導致了投票權的相似集中，投票者如何看待手中的選票似乎也很重要。 例如，Yearn 相對公平的分配可能不會導致基尼係數大幅降低，但可能會讓普通投票人相信不會有大型 VC 或核心團隊成員主導投票；這個假設可以解釋爲什麼 Yearn （鏈上和鏈下治理投票中）的普通投票人蔘與度更高。

代幣經濟學的另一個層面是分配。我觀察到，Uniswap 與 Sushiswap 相比社區活動較少，可能是因爲這個原因。用戶在初始分配期間獲得 UNI 的唯一方式是通過追溯空投或 3 個月的流動性挖礦計劃（仍然只佔總數發行數量的 17%）；所有剩餘的 UNI 要麼鎖定在金庫中，要麼鎖定給團隊 / 投資人。這種排他性分配可能就是參與很困難的信號，而且僅適用於先行者，有效地將很大一部分用戶排除在治理之外。相比之下，SUSHI （和 SUSHIPOWAH）不斷地發放給協議的用戶。

二次投票是解決投票權分配不均問題的常用想法之一，雖然它不在本文的探討範圍內，但我認爲這是投資於治理的人們應該考慮的事情； Vitalik 的「Quadratic Payments: A Primer」一文是一個很好的開始。

提案人身份

儘管提案人明顯集中於小圈子內，但投票人更願意相信由知名 DeFi 人物撰寫的提案，而不是由自治社區成員創建的提案，這並非沒有道理，尤其是當鏈上提案需要技術知識，或者更重要的是，實施的提案可能會對協議造成重大影響，無論好壞。其次，大多數協議領導者尊重治理論壇，官方提案（鏈上或鏈下）通常反映中的社區意見。在 Sushiswap 案例研究中，負面的社區反應意味着：核心團隊成員沒有提出具有約束力的 Snapshot 投票。

我相信在 Compound 和 Uniswap 中引入自治提案，是鼓勵更多去中心化提案人的良性機制——即使社區成員沒有足夠的代幣來直接提出某些東西，只要他們獲得足夠的社區支持，仍然能夠提交鏈上提案。自治提案是讓持幣較少的持幣者感受到被傾聽的一種方式，這在去中心化治理中至關重要：被傾聽的感覺直接影響忠誠度度和參與度。正如傳統政治一樣，當選民認爲他們的聲音很重要時，他們更有可能出席投票。

如果我們看一下 Uniswap，在引入 fish.vote 之後以經出現了 2 個自治提案。看到自治提案的引入，感覺很有希望讓提案人實現大衆化，但這也許是因爲過去的提案門檻（1000 萬 UNI）高得喪心病狂。

此外，提案門檻降低到 250 萬 UNI 後，我發現 Dave Balter 和 Getty Hill 持有的 UNI 遠低於最初的提案門檻——1000 萬 UNI，這表明降低門檻確實也允許持幣較少的參與者提出建議。換句話說，降低提案門檻將允許更多不同的提案人；當然，這可能會以更多垃圾提案爲代價，不過以 Yearn 爲例，其提案門檻相比前幾個協議最低（1 個 YFI 約爲 36,900 美元），但迄今爲止只看到富有成效的提案。

除了自主提案，強大的治理論壇似乎也推動了去中心化治理的健康發展。任何人無論持有多少代幣，都可以對提案流程發表評論和想法，因此論壇是一個非常強大的資源。不過，官方提案反映論壇意見也非常重要； 在 Uniswap 案例研究中，Harvard Law Blockchain 無視了論壇上許多擔憂和抱怨聲音，導致社區對 Uni 治理失去信任，並削弱了他們爲協議治理做貢獻的積極性。

透明度

在我個人看來，DeFi 項目爲進一步實現其去中心化目標所做出的最直接和最有影響力的改進是：通過改進治理文檔和提升透明度，來削減社區參與的障礙。在研究過程中，我發現這些信息可能很難找到或已經過時。關於治理流程如何運作的問題是治理聊天頻道中的一個常見話題，尤其更多問題來自社區的新成員。在我看來，協議應該集中精力提供全面且可訪問的治理流程文檔，並幫助新成員開始提案、投票或委託投票。

結語

總而言之，我很高興觀察 DeFi 治理在當前基礎上如何繼續發展。我最喜歡 DeFi 的是：每個人都可以參與改進項目和整個生態系統。如果您正在閱讀本文，我敢打賭您已經對去中心化治理感興趣或參與其中的投資了。您如何看待 DeFi 治理？ 您認爲我們可以如何改進？

特別感謝 : Nas、Srikar、Sol、Grace