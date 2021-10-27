DeFi 和 NFT 全面爆發，FTX 再融 4.2 億美元 | 投融資週報

衆籌平臺 Republic、NFT 初創公司 Candy Digital 也完成了億級融資。此外，本週有 8 個加密基金新推出或完成融資。

據鏈聞統計，10 月 16 日至 10 月 22 日期間，加密市場共發生 30 筆投融資事件，投融資筆數與 4 月以來最高點持平。已披露投融資總金額爲 9.5665 億美元，與上週相比，融資筆數和金額均有所上升。

從賽道分類來看，融資事件主要集中在 NFT 和 DeFi 領域，佔總融資筆數 7 成。本週共發生 3 筆億級大額融資。金額最高的一筆爲 FTX 以 250 億美元估值完成 4.2 億美元融資，紅杉、淡馬錫等 69 家機構參投；其次爲衆籌平臺 Republic 完成 1.5 億美元 B 輪融資，Valor Equity Partners 領投；NFT 初創公司 Candy Digital 以 15 億美元估值完成 1 億美元融資，軟銀和 Insight 領投。

機構方面，本週持續活躍機構包括 CoinFund、ParaFi Capital、軟銀、Pantera Capital、Solana Capital、OKEx Blockdream Ventures、LD Capital 、Tiger Global、SkyVision Capital 等，活躍機構普遍聚焦於 NFT 和 DeFi 等領域。值得一提，本週有 8 個加密投資基金新推出或完成融資。

此外，Animoca Brands 在上週頻繁出手投資多個 NFT 項目後，又於本週以 22 億美元估值完成 6500 萬美元融資，計劃繼續擴展自己在 NFT 領域的投資版圖。

注：統計中融資筆數和總金額不包含「其他」類別中的投融資。

DeFi

固定利率借貸協議 Element Finance 以 3.2 億美元估值融資 3200 萬美元，Polychain Capital 領投

固定利率借貸協議 Element Finance 以 3.2 億美元估值完成 3200 萬美元 A 輪融資，Polychain Capital 領投，原投資者 Andreessen Horowitz （a16z）、Placeholder、A_Capital、Scalar Capital 和新投資者 Advanced Blockchain、Republic、Rarestone、Yunt Capital、P2P Validator、Ethereal Ventures 及其有限合夥人、Femboy Capital 參投，同時還包含 DeFi 世界的個人投資者，如 MakerDAO 創始人 Rune Christensen、Aave 創始人兼 CEO Stani Kulechov 等。

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Uniswap V3 流動性管理協議 Sommelier 完成 2300 萬美元融資，Polychain Capital 領投

使用 Cosmos 驗證器的 Uniswap V3 流動性管理協議 Sommelier 完成 2300 萬美元融資，Polychain Capital 領投，Byzantine Ventures、Tendermint Ventures、Secure Ventures、D1 Ventures、Ferngrove Ventures 和 Alameda Research 參投。

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波卡生態隱私保護項目 Manta Network 完成 550 萬美元融資

波卡生態隱私保護項目 Manta Network 完成 550 萬美元融資，參投方包括 CoinFund、ParaFi Capital、LongHash Ventures、CMS Holdings、Divergence Ventures、Spartan Group、Global Coin Ventures、SkyVision Capital、Zee Prime 和 SNZ 等在內的 30 多家風險基金，以及來自 Digital Currency Group、Consensys 和 Bitcoin.com 的個人投資者、SushiSwap 核心貢獻者 0xMaki、Dragonfly Capital 合夥人 Kevin Hu、ParaFi 普通合夥人 Santiago Santos 等。

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基於 Solana 的資產管理協議 Synchrony Finance 完成 420 萬美元融資

基於 Solana 的資產管理協議 Synchrony Finance 宣佈完成 420 萬美元戰略融資，此次募集分種子輪和私募輪，通過 SAFT 的方式出售代幣，投資機構包括 Sanctor Capital、Wintermute Trading、GBV Capital、HashKey、Magnus Capital、0xVentures 等。

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Solana 生態期權協議 PsyOptions 完成 Alameda Research 領投的 350 萬美元首輪融資，籌集資金將用於擴展產品品類

Solana 生態期權平臺 PsyOptions 完成 350 萬美元首輪融資，Alameda Research 領投，CMS Holdings、Ledger Prime、MGNR、Wintermute 和 Airspeed18 參投。

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DeFi「信用」借貸平臺 Sublime 完成 250 萬美元種子輪融資，未來兩週將推出小範圍測試版

DeFi 借貸平臺 Sublime 完成 250 萬美元種子輪融資，Galaxy Digital 和 Electric Capital 領投，FinTech Collective 和 Collab Currency 參投，其他天使投資人包括 Jill Carlson Gunter 和 Ryan Selkis。

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BarnBridge 孵化的衍生項目 FIAT DAO 種子輪融資 200 萬美元，ParaFi Capital 等參投

風險分級衍生品協議 BarnBridge 孵化的固定收益資產槓桿項目 FIAT DAO （Fixed Income Asset Token DAO）種子輪融資 200 萬美元，ParaFi Capital、Fourth Revolution Capital、Morgan Creek Digital、Mechanism Capital、Standard Crypto、Folius Ventures、Not 3Lau Capital、D64 Ventures、Santiago Santos、Johannes Pfeffer、Universe Protocol 與 BarnBridge 聯合創始人 Tyler Ward 和 Troy Murray、True Ventures 的 Adam D’Augelli、Diem 的 Noah Jessop 和 Dragonfly 的 Ashwin、Lawrence Diao、T.J. Kelly、Ryan Phua 參與投資。

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穩定幣跨鏈橋 Symbiosis Finance 完成 200 萬美元融資，Blockchain.com 領投

穩定幣跨鏈橋 Symbiosis Finance 完成 200 萬美元融資，由 Blockchain.com Ventures 領投，Wave Financial、BTC Inc、KuCoin Labs、Injective Labs、DAO Maker、Primitive Ventures、Kairon Labs、Gate.io 和 Richard Dai 參投。

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期權流動性聚合協議 Polynomial 完成 110 萬美元融資，Acrylic 領投

期權流動性聚合協議 Polynomial 完成 110 萬美元融資，Acrylic 領投，Genblock Capital、Caballeros Capital 參投，個人投資者包括 Quantstamp 聯合創始人 Don Ho 與 Richard Ma、Paul Veradittakit （Pantera Capital）等。

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DeFi 借貸協議 Timeswap 完成 Multicoin Capital 領投的種子輪融資，將於近期推出測試版本

DeFi 借貸協議 Timeswap 完成種子輪融資，Multicoin Capital 領投，Mechanism Capital 和 Defiance Capital 參投，暫未披露具體融資金額，該項目將於近期推出測試版本。該協議天使輪投資者包括 Coinbase 前首席技術官 Balaji Srinivasan、Coinbase 首席產品官 Surojit Chatterjee、Polygon 聯合創始人 Mihailo Bjelic、Bankless 創始人 Ryan Sean Adams、Nansen CEO Alex Svanevik。

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去中心化衍生品交易所 MCDEX 獲 BSC 增長基金投資

去中心化衍生品交易所 MCDEX 獲 BSC 增長基金投資，投資金額未披露。

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NFT 和遊戲

NFT 初創公司 Candy Digital 以 15 億美元估值完成 1 億美元融資，軟銀和 Insight 領投

體育商品零售商 Fanatics 創辦的 NFT 初創公司 Candy Digital 以 15 億美元估值完成了 1 億美元 A 輪融資，由 Insight Partners 和軟銀（SoftBank Vision Fund 2）領投，Athletes Syndicate 和 Chaos Ventures 參投。

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NFT 科幻卡牌遊戲 Parallel 獲 Paradigm 的 5000 萬美元投資，估值 5 億美元

NFT 科幻卡牌遊戲 Parallel 宣佈以 5 億美元估值獲得 Paradigm 的 5000 萬美元投資。Prarllel 表示該項目之前的投資者包括 YouTube 聯合創始人 Chad Hurley、Focus Labs、OSS Capital 和 Yunt Capital 等。

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NFT 數字藝術電商平臺唯一藝術 TheOne.art 完成 1000 萬人民幣天使輪融資

NFT 數字藝術電商平臺唯一藝術 TheOne.art 完成 1000 萬人民幣天使輪融資，敦鴻資產旗下浙江創想文化產業基金領投。唯一藝術平臺披露，本輪融資中公司獲得國有資本背書，並獲得了多項現有政策下的經營資質。

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Solana 生態「Move-to-Earn」NFT 遊戲 Genopets 完成 830 萬美元的種子輪融資

Solana 生態「Move-to-Earn」NFT 遊戲 Genopets 完成 830 萬美元的種子輪融資，Konvoy Ventures 和 Pantera Capital 領投，Old Fashion Research、Alameda Research、Solana Capital、Xoogler Ventures、Mechanism Capital、Collab Currency、Spartan Group、Animoca Brands、OliveX、Hyper、CMT Digital、DeFi Alliance、Eniac Ventures、CMS Holdings、GBV Capital、Yield Guild Games、Merit Circle、Bitscale Capital、Infinity Ventures Crypto、Evernew Capital、Fundamental Labs、Valhalla Capital、Cinchblock、Raptor Capital 和 Magnus Capital 參投。

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遊戲開發工作室 Laguna Games 完成 500 萬美元種子輪融資，Bitkraft Ventures 和 Delphi Digital 領投

遊戲開發工作室 Laguna Games 完成 500 萬美元種子輪融資，Bitkraft Ventures 和 Delphi Digital 領投，Transcend Fund、Headline Ventures 和 Polygon Studios 參投。

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區塊鏈遊戲公司 Vorto Gaming 完成 400 萬美元私募融資，用於建設基礎設施、生態系統和市場

區塊鏈遊戲公司 Vorto Gaming 獲得 400 萬美元私募融資，投資者包括 Flow Ventures、LD Capital、Block0 Fund、Daedalus Syndicate、NEAR Foundation、OWC 的導師和成員、Red Cave Ventures、ArkStream Capital、GFS Ventures、Polygon Studios Fund、一個基於阿聯酋的加密資產基金和一個大型香港財團。

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Solana 平臺 NFT 遊戲 MonkeyBall 完成 300 萬美元融資，Solana Capital、Republic 等參投

基於 Solana 平臺的 NFT 遊戲 MonkeyBall 完成 300 萬美元融資，獲得了 Solana Capital、Republic、NFX、iAngels、Longhash 和 DraftKings 多個創始人的投資。

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Good Games Guild 完成 170 萬美元種子輪和私募輪融資，OKEx Blockdream Ventures 等參投

專注於元宇宙和「play-to-earn」生態的遊戲公會 Good Games Guild （GGG），在 3 個月內相繼完成了總計 170 萬美元的種子輪和私募輪融資，OKEx Blockdream Ventures、MapleBlock Capital、LD Capital、Basics Capital、Twin Apex Capital、AU21 Capital、Alves Ventures、Kyros Ventures、Fomocraft、Titans Ventures、Signal Ventures、Scorpio VC、Master Ventures、Exnetwork、Dutch Crypto Investor (DCI)、Oracle Investment Group (OIG) 、Illuvium 的 Kieran、NGC Ventures 等參投。

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多鏈「Play-to-earn」社交遊戲 PlaceWar 完成 40 萬美元種子輪融資

多鏈「Play-to-earn」社交遊戲 PlaceWar 完成 40 萬美元種子輪融資，LD Capital 與 Crypto.com 參投。

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P2E 鏈遊 Fancy Birds 獲預種子輪融資，投資者包括 Synthetix、Aave、SushiSwap 創始人

P2E （Play to Earn）鏈遊 Fancy Birds 獲得預種子輪融資，融資金額暫未披露，投資者包括 Synthetix 創始人 Kain Warwick、Aave 首席執行官 Stani Kulechov、Barnbridge 聯合創始人 Tyler Ward、天使投資者 Santiago Santos、SushiSwap 聯合創始人 0xmaki，該遊戲將於 1 個月之後推出。

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應用

衆籌平臺 Republic 完成 1.5 億美元 B 輪融資，Valor Equity Partners 領投

私人投資平臺和技術服務提供商 Republic 宣佈完成 1.5 億美元 B 輪融資，Valor Equity Partners 領投，參投方包括 Galaxy Interactive （Galaxy Digital 子公司）、英國對沖基金 Brevan Howard、Atreides、Motley Fool Ventures、HOF Capital、Tribe Capital、CoinFund 以及資產管理公司 GoldenTree 的幾位高管等。

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無需信任的公鏈質押協議 Obol Technologies 完成 615 萬美元融資

無需信任的公鏈質押協議 Obol Technologies 完成 615 萬美元融資，投資者包括 ConsenSys、Acrylic Capital、Coinbase Ventures、IOSG Ventures、Blockdaemon、Delphi Digital、Stakefish、Figment Fund、Chorus One、Staking Facilities 和 The LAO 等。

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去中心化圖片網絡 Numbers Protocol 完成 600 萬美元私募輪和種子輪融資，Protocol Labs、幣安等參投

Web 3.0 去中心化圖片網絡 Numbers Protocol 完成 600 萬美元私募輪和種子輪融資，其中私募投資方爲 Protocol Labs （IPFS/Filecoin）和 DAOMaker，種子輪投資方爲幣安、YouTube 聯合創始人 Steve Chen、Twitch 聯合創始人 Kevin Lin、HTC Vive 創始人兼 Race Capital 普通合夥人 Phil Chen，所籌資金將用於繼續開發面向 Web 3.0 的去中心化圖片網絡，使數字媒體資產可追溯和可驗證。

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CeFi

FTX 以 250 億美元估值完成 4.2 億美元融資，紅杉、淡馬錫等 69 家機構參投

加密貨幣交易所 FTX 宣佈以 250 億美元估值完成 4.2 億美元 B-1 輪融資，淡馬錫、紅杉資本、Ribbit Capital、BlackRock、Tiger Global、安大略省教師退休金計劃委員會、Sea Capital、IVP、ICONIQ Growth、Lightspeed Venture Partners 等 69 家投資機構參與投資。

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Animoca Brands 以 22 億美元估值完成 6500 萬美元融資，紅杉中國參投

Animoca Brands 以 22 億美元估值完成 6500 萬美元融資，Liberty City Ventures、育碧娛樂、紅杉中國、Dragonfly Capital、Com2uS、Kingsway Capital、10T Holdings、Token Bay Capital、Smile Group、Tess Ventures、MSA Capital、Octava Fund、Adit Ventures、Summer Capital、Sigitech Holdings、Black Anthem Ltd、Mirana Corp、孫宇晨參投。

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工具

DApp 開發平臺 Decentology 完成 430 萬美元種子輪融資，用於構建可組合智能合約市場並向 DAO 過渡

DApp 開發平臺 Decentology 宣佈完成 430 萬美元種子輪融資，Dapper Labs、Borderless Capital、Good News Ventures、 Berezka Ventures、Synaps、Animal Ventures、Kosmos Capital 領投，x21 Digital、NOIA、Manta Network、Autonomy、Ascensive Assets、Mayu Ventures、Meld Ventures、Portico Ventures、 SevenX Ventures、Unanimous Capital 參投，其他天使投資者包括 Sanjay Poonen （前 VMWare）、Scott Moore （Gitcoin）、David Phelps 和 Kae Huynh。

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跨鏈工具集 ENVELOP 完成百萬美元融資，將在 ScaleSwap 平臺進行 IDO

跨鏈工具集 ENVELOP 完成百萬美元融資，Waterdrip Capital 領投，Moonrock Capital、YBB Foundation、gate.io、ZB.com、Autonomy Capital、AU21 Capital、Lancer Capital、Damo Labs 等機構參投。

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基礎設施

支付基礎設施提供商 XanPool 獲得 Valar Ventures 領投的 2700 萬美元 A 輪融資

支付基礎設施提供商 XanPool 獲得 2700 萬美元 A 輪融資，Valar Ventures 領投，CMT Digital 以及天使投資人 Taavet Hinrikus （金融科技公司 Wise 創始人）參投。

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NFT 基礎設施提供商 Mojito 獲 2000 萬美元融資，Future Perfect Ventures 領投，蘇富比等參投

爲蘇富比元宇宙平臺提供技術支持的 NFT 基礎設施提供商 Mojito 宣佈獲得 2000 萬美元融資，Future Perfect Ventures 領投，參投方包括蘇富比、Connect Ventures、Moore Strategic Ventures、CMT Digital、Sfermion，目前該公司估值 1 億美元。

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其他

德國數字銀行 N26 以 90 億美元估值完成 9 億美元 E 輪融資

德國數字銀行 N26 以 90 億美元估值完成 9 億美元 E 輪融資，Third Point Ventures 和 Coatue Management 領投，Dragoneer Investment Group 及現有投資者參投。

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遠程招聘公司 Deel 完成 4.25 億美元 D 輪融資，投後估值 55 億美元

加密友好的遠程招聘公司 Deel 完成 4.25 億美元 D 輪融資，投後估值爲 55 億美元，Coatue 的高級董事總經理兼合夥人 Rahul Kishore 和普通合夥人 Lucas Swisher 領投，Altimeter Capital、Andreessen Horowitz、Neo、Spark Capital、YC Continuity Fund、Green Bay Ventures、Coinbase 的 Emilie Choi、Stripe 的 Claire Johnson、Instacart 的 Fidji Simo 和其他 37 位天使投資人蔘投。

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研發機構 Proximity Labs 創建 3.5 億美元專注 NEAR 生態的資助 DAO

專注 NEAR 生態的研發機構 Proximity Labs 宣佈已完成創建了 3.5 億美元的資助組織，該資助組織將以 DAO 的形式運作，將在 4 年時間分配 4000 萬個 NEAR 代幣，資助項目的金額從 5000 美元到幾百萬美元不等，對所有 DeFi 項目開放。

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Galaxy Digital 旗下 Galaxy Interactive 已籌集 3.25 億美元投資基金，用於投資加密相關項目

由億萬富翁、加密貨幣投資者 Mike Novogratz 創立的 Galaxy Digital 旗下風險投資部門 Galaxy Interactive 已籌集 3.25 億美元的投資基金，用於投資金融和科技交叉領域的加密項目。此次募資共有超過 70 個新的 LP （有限合夥人）參與，包括機構投資者、捐贈基金、戰略投資者和家庭辦公室。

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a16z 前合夥人創辦的 Variant Fund 和 Atelier Ventures 合併，並推出 1.1 億美元首期基金投資所有權經濟

由 Andreessen Horowitz （a16z）前合夥人 Jesse Walden 創辦的 Variant Fund 宣佈和 Atelier Ventures 合併，並聯合推出 1.1 億美元的首期基金，以投資於所有權經濟，如消費者平臺、遊戲、基礎設施以及 DeFi。

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由 Riot Games 前高管創建的風投公司 Patron 推出 9000 萬美元的基金，專注投資遊戲和 Web3 領域

由網遊開發商和發行商 Riot Games 前高管 Jason Yeh 和 Brian Cho 建立的早期風險投資公司 Patron 宣佈推出規模爲 9000 萬美元的基金，將用來投資遊戲以及 Web3 等。該基金投資方包括 a16z 的 6 位合夥人（Chris Dixon、Arianna Simpson、Marc Andreessen、Andrew Chen、Jeff Jordan 和 Jon Lai）、消費金融公司 Affirm 產品開發高級副總裁 Chung-ManTam、Animoca Brands 聯合創始人 Yat Siu、Compound 創始人 Robert Leshner、Dapper Labs 首席執行官 Roham Gharegozlou、Discord 前首席營銷官 Eros Resmini 等。

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區塊鏈風險投資基金 A&T Capital 完成首輪 7000 萬美元募資

區塊鏈風險投資基金 A&T Capital 向鏈聞確認，已經完成一期基金首輪 7000 萬美元募資，其有限合夥人主要包括金融科技集團、企業家以及風險基金的合夥人。

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ViaBTC Capital 成立 5000 萬美金專項風投基金，支持 Web3.0 基礎設施與應用類項目落地

ViaBTC 旗下全資投資機構 ViaBTC Capital 成立 5000 萬美元專項風投基金，該基金主要聚焦支持 Web3.0、Layer2 等基礎設施項目以及 DeFi、NFT 和 DAO 等應用類項目，旨在實現基礎設施業務的協同效應和概念應用落地。

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Gadze Finance 推出 2500 萬美元 DeFi 基金，旨在驗證加密領域的中性投資策略

金融科技初創公司 Gadze Finance 推出 2500 萬美元 DeFi 基金，該基金爲試點基金，旨在驗證加密領域的中性投資策略，Gadze Finance 計劃在未來 6 個月內將基金規模擴大至 1 億美元。

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Meta4 Fund 推出專注投資 NFT 的基金，獲 a16z 領投

專注加密貨幣的投資管理機構 Meta4 Fund Management 宣佈退出專注 NFT 的基金 Meta4 NFT Fund I，將用以購買 NFT 資產標的，該基金獲得了 a16z 領投，但未公開具體的募資額信息。

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