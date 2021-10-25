持倉量大漲背後，市場多空偏好暗藏玄機 | CFTC COT 持倉週報

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擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

10 月 23 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（10 月 13 日-10 月 19 日），統計週期內比特幣繼續加速走高，周內又取得了近 10000 美元的大幅上漲，並在統計週期末段創出了歷史新高。行情表現上來看比特幣的強勢還在延續，結束了此前一個統計週期的橫盤整理過後，各類賬戶如何應對這種刷新歷史的強勢上漲表現，是本期持倉週報的關鍵看點。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 10918 張進一步大漲至 13605 張，該數值創出歷史次高點，距離去年 8 月 18 日當週創出的 14454 這一歷史高點僅一步之遙，考慮到比特幣價格相比於去年 8 月中旬有了相當大幅度的上漲，因此實際上 CME 比特幣期貨的持倉價值正在不斷刷新歷史高點水平。市場的參與熱度在最近一輪的破位上漲行情的刺激下迅速飆升。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 485 張微漲至 490 張，空頭頭寸自 1010 張進一步上漲至 1264 張，該數值再度大幅刷新歷史高點水平，多空雙向（已對沖）持倉自 153 張下降至 133 張，經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，不過需要注意的是，雖然這類賬戶沒有像上一統計週期一樣進行逆勢淨空調倉，但是其空頭頭寸的增持幅度遠大於多頭頭寸，多頭持倉佔比在本期調倉過後已經創出年內新低水平，目前大型機構對於後市的偏悲觀態度還在不斷加強。





資管機構持倉多頭頭寸自 696 張上漲至 839 張，該數值創出近 48 周新高，空頭頭寸自 320 張上漲至 354 張，雙向持倉保持 9 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，其中多頭頭寸出現了相當大幅度的增長，相比下空頭頭寸的增幅比較有限，這類賬戶的多單持倉佔比也在時隔 10 周後首度迴歸 70% 以上，資管機構對於短期內的這波上漲仍然保持順勢的追進態度。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 2148 張回落至 2072 張，空頭頭寸自 6863 張同步上漲至 8317 張，該數值創出近 35 周新高，雙向持倉自 1293 張上升至 1443 張，該數值繼續改寫歷史高點水平。槓桿基金在最新統計週期內進行了態度明確的淨空調倉，相比於上一統計週期內比較模糊的態度，槓桿基金在行情創出歷史新高的環境中反而更加堅定地做出了逆勢的風控選擇。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 4204 張下降至 4153 張，空頭頭寸自 211 張微漲至 219 張，雙向持倉自 179 張上漲至 598 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了與槓桿基金一致的淨空調倉，短期內這類賬戶同樣陷入到了多單獲利了結以及進行逆向風控的情緒之中，並沒有順延價格上漲繼續「無腦」追多。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1751 張大漲至 3868 張，該數值取得了超過翻倍的大幅上漲並且逼近歷史高點水平，空頭頭寸自 880 張上漲至 1268 張。散戶賬戶雖然進行了多空雙向同步增持，但是多頭頭寸的爆發式上漲仍然彰顯了這類賬戶的追漲情緒之強烈，破新高的行情對於這類投資者的刺激非常明顯。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 50937 張大漲至 61604 張，再度大幅刷新了原有的歷史高點水平，也是首度突破 60000 整數關口。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 3665 張下降至 2290 張，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。大型機構在微型合約上的多頭頭寸大幅減持，這一調倉思路與標準合約相仿，這類賬戶對於上漲的延續性並不看好。





資管機構持倉多頭頭寸自 117 張上漲至 162 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 26822 張大漲至 36531 張，該數值大幅刷新歷史高點水平，空頭頭寸自 43164 張上漲至 53345 張，同樣創出歷史新高，雙向持倉自 5455 張下降至 5037 張。槓桿基金在最新統計週期內又一次進行了多空雙向同步增持，雙向同步創造歷史新高的表現成爲了微型合約總持倉創造歷史記錄的關鍵「動力源」，而且從持倉比的數值上來看，槓桿基金在大幅加倉的情況下並沒有出現明顯的多空單邊傾向，配合標準合約的調倉表現來看，槓桿基金在積極參與市場的前提下，短期思路相對偏空。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 9840 張上漲至 11418 張，空頭頭寸自 1107 張上漲至 1446 張，雙向持倉自 46 張上漲至 227 張。大戶賬戶在最新統計週期內同樣進行了多空雙向同步增持，這類賬戶的多空持倉佔比數據仍然保持精準持平，因此微型合約的增持並沒有給出比較清晰的方向指引，標準合約中偏空的調倉思路不受影響。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4992 張上漲至 5939 張，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自 1165 張上漲至 1549 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，其中多頭頭寸創出歷史新高的表現鞏固了這類賬戶的追漲態度，散戶對於市場的反饋仍然特別「簡單粗暴」。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 4677 張上漲至 5024 張，該數值止跌反彈的同時創出歷史新高。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 308 張下降至 287 張，空頭頭寸自 102 張下降至 58 張，多空雙向（已對沖）持倉自 44 張上漲至 56 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，此前延續了一整個月的持續增持勢頭告一段落，大型機構對於以太坊的追漲情緒逐漸「迴歸理性」。





資管機構持倉多頭頭寸自 77 張上漲至 136 張，再度刷新歷史高點水平，空頭頭寸自 21 張降至 0 張，雙向持倉自 5 張下降至 0 張。資管機構在最新統計週期內進行了小幅度的淨多調倉，不過考慮到這類賬戶此前在以太坊合約上的投入相對有限，因此這種幅度的倉位調整已經足以看作是資管機構對於以太坊後市給出了相當明確的看漲預期。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1328 張上漲至 1428 張，空頭頭寸自 3741 張下降至 3701 張，雙向持倉自 180 張上漲至 196 張。槓桿基金在最新統計週期內再一次進行了淨多調倉，這類賬戶在最近一段時間裏對於以太坊的追漲思路相當明確。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1231 張下降至 1148 張，該數值創出近 8 周新低，空頭頭寸自 22 張大漲至 222 張，雙向持倉自 31 張上漲至 193 張。大戶賬戶一改此前堅定的看漲以太坊的態度，在最新統計週期內進行了明確的淨空調倉，雖然多單持倉佔比仍然非常可觀，但是短週期內大戶賬戶對於以太坊的風險預警態度已經相當強烈。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1473 張上漲至 1580 張，空頭頭寸自 531 張上漲至 598 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，並沒有延續上一統計週期內的淨空調倉思路，受價格上漲影響，這類賬戶的逆向搏空思路已經基本被放棄。



